Дачные маршруты в Улан-Удэ изменят расписание

Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, на дачных маршрутах №122, №122К с 31 мая будет действовать новое расписание. Это связано с увеличением времени на рейсы из-за пробок на дорогах, сообщили в Комитете по транспорту.

В ведомстве напоминают, что в этом году «дачный сезон» работы 14 муниципальных городских маршрутов продлен на две недели – до 15 октября включительно.

- Для удобства пассажиров на сайте МУП «Городские маршруты» в разделе «Расписание и схемы движения дачных маршрутов» можно найти информацию по каждому из 14 маршрутов садово-дачного направления. Для пенсионеров по старости на «дачных маршрутах» будет действовать льготный проездной билет, стоимость которого составляет 450 рублей на один месяц. Стоимость разового проезда в дачных маршрутах – 30 рублей, - пишут в мэрии города.

Приобрести льготные проездные билеты на дачные маршруты можно в киосках города по следующим адресам: «Вета-пресс», ул. Куйбышева, 3 (ост. Горсад); пр. Строителей, 18 (ост. Почта); ул. Терешковой 24а/1 (ост. Саяны); ул. Терешковой, 11 (ост. Республиканская больница); «Новости», ул. Гагарина, 25 (ост. Элеватор); ул. Ключевская, 40/1 (ост. Интерьер); ул. Тулаева, 134 б (ост. Мелькомбинат); ул. Столичная, 8 (ост. Машзавод); ул. Чкалова, 6 (ост. Восточный); Проходная в СНТ «Весна» и в МУП «Городские маршруты» по адресу: пр. Автомобилистов 3А.

Фото: мэрия Улан-Удэ