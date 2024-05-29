Лесники Бурятии помогают семьям участникам СВО

Лесники Бурятии всегда откликаются на призыв о помощи от военных. В этот раз помощь оказали работники Заиграевского лесхоза.

- Мы собственными силами заготовили и доставили три кубометра дровяной древесины для семьи участника специальной военной операции. Нашим бойцам необходима поддержка, как и их семьям. Мы рады, что у нас есть такая возможность поблагодарить ребят, которые сражаются на фронте и оказать содействие их семьям, - рассказал Виталий Гонин, заместитель руководителя АУ РБ «Заиграевский лесхоз».

Сотрудники агентства лесного хозяйства Бурятии на постоянной основе помогают семьям воинов, а также отправляют гуманитарную помощь и техническое оснащение для земляков в зону СВО. В 2024 году было направлено два автомобиля для наших коллег в зону боевых действий.

На сегодняшний день более 50 лесников находятся на передовой.

Фото: РАЛХ