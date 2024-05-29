Общество 29.05.2024 в 15:25

ОГЭ в Бурятии сдавали более 11 тысяч девятиклассников

Самым популярным предметом стало обществознание
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Текст: Служба информации "Номер один"
ОГЭ в Бурятии сдавали более 11 тысяч девятиклассников

Сегодня в Бурятии предметная комиссия приступила к проверке экзаменационных работ участников ГИА, которые сдавали основной государственный экзамен (ОГЭ) 27 мая сразу по четырем предметам по выбору: по биологии, обществознанию, химии и информатике.

Экзамены сдавали более 11 тысяч выпускников 9 классов в 103 пунктах проведения ОГЭ. Самым популярным из этих предметов стало обществознание, его сдавали почти 5 тысяч девятиклассников. На втором месте – информатика, этот предмет выбрали около 3 тысяч ребят. Биологию сдавали более 2,5 тысяч выпускников, химию – около 700.

ОГЭ по биологии и информатике выпускники писали 2, 5 часа минут, по химии и обществознанию – 3 часа. Свои результаты они узнают не позднее 11 июня. 

Минимальный балл, который нужно набрать ребятам на ОГЭ по биологии, составляет 13, по информатике – 5, по обществознанию – 14, по химии – 10.

Фото: https://ru.freepik.com

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