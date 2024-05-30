Общество 30.05.2024 в 09:19

В Улан-Удэ врач спасла зрение трехлетнему ребенку

Девочка затолкала себе бусину в глаз
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ врач спасла зрение трехлетнему ребенку
О необычном случае из своей практики рассказали врачи Детской республиканской клинической больницы. Недавно к ним обратилась мама с трехлетним ребенком, который затолкал себе бусинку в глаз.

Как сообщили в ДРКБ, девочка играла в своей комнате, взяла в руки бусы и порвала их, после чего затолкала одну из бусинок себе в глаз. Мама малышки не смогла сама извлечь инородный предмет и вместе с ребенком поехала в больницу.

В ДРКБ врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением Дарима Цыренова провела экстренное хирургическое вмешательство и извлекла бусинку из глаза ребенка.

«Врач не могла поверить и сказала, что у нее это первый такой случай за столь богатый жизненный опыт. Можно было ожидать, что дочка затолкает бусину в нос или в ухо, но как можно было поместить бусину в конъюнктивальный мешок, остается только догадываться. Хорошо, что эта история закончилась без последствий, но на моей голове на несколько седых волос стало больше. Благодарю врача за спасение моей малышки», - рассказала мама ребенка.

Сейчас девочка уже дома, ей назначили антибактериальную терапию.

Фото: ДРКБ
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