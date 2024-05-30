В Улан-Удэ врач спасла зрение трехлетнему ребенку

О необычном случае из своей практики рассказали врачи Детской республиканской клинической больницы. Недавно к ним обратилась мама с трехлетним ребенком, который затолкал себе бусинку в глаз.Как сообщили в ДРКБ, девочка играла в своей комнате, взяла в руки бусы и порвала их, после чего затолкала одну из бусинок себе в глаз. Мама малышки не смогла сама извлечь инородный предмет и вместе с ребенком поехала в больницу.В ДРКБ врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением Дарима Цыренова провела экстренное хирургическое вмешательство и извлекла бусинку из глаза ребенка.«Врач не могла поверить и сказала, что у нее это первый такой случай за столь богатый жизненный опыт. Можно было ожидать, что дочка затолкает бусину в нос или в ухо, но как можно было поместить бусину в конъюнктивальный мешок, остается только догадываться. Хорошо, что эта история закончилась без последствий, но на моей голове на несколько седых волос стало больше. Благодарю врача за спасение моей малышки», - рассказала мама ребенка.Сейчас девочка уже дома, ей назначили антибактериальную терапию.Фото: ДРКБ