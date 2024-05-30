«Хуторок» в Бурятии закоптил воздух

Нарушая закон «Об охране атмосферного воздуха», гостиничный комплекс «Хуторок», расположенный в Советском районе Улан-Удэ, использовал для отопления угольный котел без газоочистного оборудования. Котел был источником выбросов в атмосферный воздух, сообщили в прокуратуре республики.

- За выявленные нарушения управляющая отелем привлечена к административной ответственности за неиспользование оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению. За это ей назначен штраф, - прокомментировали в прокуратуре.

Устранение данных нарушений природоохранного законодательства находится на контроле, добавили в ведомстве.

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