В России открылась регистрация на участие во Втором Международном буддийском форуме

Открыта регистрация на участие во Втором Международном буддийском форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности» (0+), сообщает Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке: https://reg.buddha-forum.ru/

Второй Международный Форум пройдет в Улан-Удэ с 12 по 14 августа и соберет выдающихся ученых, мыслителей, общественных деятелей, буддийских наставников из десятков стран мира.

В настоящее время уже известны основные тематические площадки, которые будут работать на форуме: это «Буддийское образование», «Буддийская концепция сознания, ее значение в современных практиках», «Традиционная восточная медицина», «Буддизм и экология», «Международное паломничество и туризм в аспекте народной дипломатии и современной экономики», «Буддизм и традиционные ценности».

В этом году Второй Международный буддийский форум посвятят 260-летию института Пандито Хамбо лам, которое будет отмечаться в сентябре в Улан-Удэ. В преддверии празднования пройдет научная конференция. А в дни празднования состоится открытие «Цогчен Дугана» в Иволгинском дацане и памятника Екатерине II, указом которой фактически был признан буддизм в России.

Напомним, первый буддийский форум состоялся в Бурятии 17-19 августа 2023 года. Участниками стали представители 14 стран, всего около тысячи человек.

Организаторами форума являются правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Буддийская традиционная Сангха России при поддержке президента и правительства России, а также министерства иностранных дел.

Возрастное ограничение 0+





Фото: Правительство Бурятии