У бывшего наркомана в Бурятии забрали права

По иску прокурора Муйского района у мужчины, страдающего наркоманией, забрали права управления транспортными средствами. Как сообщили в прокуратуре республики, 37-летний местный житель состоит на учете у врача-нарколога в связи с наличием наркотической зависимости.

- То есть мужчина имеет водительские права, но при этом страдает заболеванием, при котором управление транспортными средствами противопоказано, - подчеркнули в прокуратуре.

В целях защиты жизни и здоровья участников дорожного движения прокурор района направил в суд иск о прекращении действия прав мужчины на управление транспортными средствами. Муйский районный суд иск удовлетворил.

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