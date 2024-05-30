Общество 30.05.2024 в 09:48
У бывшего наркомана в Бурятии забрали права
Его сочли опасным для пешеходов и машин
Текст: Елена Кокорина
По иску прокурора Муйского района у мужчины, страдающего наркоманией, забрали права управления транспортными средствами. Как сообщили в прокуратуре республики, 37-летний местный житель состоит на учете у врача-нарколога в связи с наличием наркотической зависимости.
- То есть мужчина имеет водительские права, но при этом страдает заболеванием, при котором управление транспортными средствами противопоказано, - подчеркнули в прокуратуре.
В целях защиты жизни и здоровья участников дорожного движения прокурор района направил в суд иск о прекращении действия прав мужчины на управление транспортными средствами. Муйский районный суд иск удовлетворил.
Фото: Номер один
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