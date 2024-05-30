Общество 30.05.2024 в 10:11

Власти Улан-Удэ ищут место для акватермального комплекса

Он будет включать бассейны, бани, спа-зоны и отель на 120 номеров
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ ищут место для акватермального комплекса
На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил создать рабочую группу по вопросу строительства акватермального комплекса в городе.

- Это хороший и интересный проект. Наша задача - подыскать место для размещения этого объекта, с учетом его потребности в водоснабжении и водоотведении. Нужно еще рассмотреть участки и со стороны архитектуры, где нам желательно этот комплекс разместить. Необязательно вписывать объект в уже существующую застройку, это место может стать новой точкой развития города и притяжения горожан, - поручил Игорь Шутенков.

Напомним, соглашение о создании и эксплуатации акватермального комплекса в Улан-Удэ на днях подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и директор ООО «Моредома» Денис Копышенков.

«Строительство акватермального комплекса планируется на площади около 30 тысяч квадратных метров. В нем будет размещено до 2000 квадратных метров открытых и закрытых бассейнов, бани, спа-зоны с профессиональным оборудованием. Также будет построен отель на 120 номеров. Затраты на строительство комплекса предварительно будут составлять более 1 млрд рублей, из которых 20% - собственные средства, остальные - займы по субсидированной ставке при помощи механизмов Корпорации Туризм.РФ. Предполагается также использовать кредитные средства Банка Дом.РФ», - рассказал в соцсетях Алексей Цыденов.


Планируемый срок окупаемости проекта с момента ввода в эксплуатацию – 6 лет, срок строительства объекта – 4 года.

Как уточнили в мэрии, в середине июня представители компании «Моредома» приедут в Улан-Удэ, чтобы посмотреть каждый участок для строительства объекта. Рабочую группу администрации Улан-Удэ, которая будет курировать проект, возглавит первый заммэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев. В ее состав войдут представители Комитета по архитектуре, Фонда развития Улан-Удэ, Комитета по управлению имуществом и других.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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акватермальный комплекс

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