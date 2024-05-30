В угнанном автомобиле в Бурятии нашли подростка

В Тарбагатае росгвардейцы в «угнанном» автомобиле обнаружили сбежавшего из дома подростка. Он решил покататься на машине с другом, который угнал авто у своего дяди.

Как рассказали в Росгвардии Бурятии, сообщение о том, что в селе Мухоршибирь совершен угон автомобиля, поступило накануне. На федеральной трассе в селе Тарбагатай он был остановлен, а находившиеся за рулем водитель и пассажир – задержаны.

- В ходе разбирательства было установлено, что водитель решил покататься на машине своего дяди и с другом поехал в город. При установлении личности пассажира стало понятно, что он находится в розыске, как без вести пропавший. За два дня до происшествия он сбежал из дома, - комментируют в ведомстве.

Задержанного 19-летнего водителя передали сотрудникам ДПС, а сбежавшего 14-летнего подростка – сотрудникам по делам несовершеннолетних для дальнейшего возвращения родителям.

Его родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, добавили в Росгвардии республики.

Фото: Росгвардия Бурятии