Многодетной матери в Бурятии отказали в выплате пособий

Как рассказали в прокуратуре республики, мать троих детей неоднократно обращалась в госорган социального страхования с заявлением о назначении ежемесячного пособия. Однако специалистами местного отделения Социального фонда был неверно определен размер среднедушевого дохода многодетной семьи – в его состав были включены средства регионального маткапитала. По этой причине отказ в назначении пособия являлся неправомерным.

- Социальному фонду внесено представление об устранении нарушений, права заявительницы восстановлены. Ей назначено ежемесячное пособие на каждого ребенка, произведен перерасчет ежемесячной выплаты с момента обращения в уполномоченный орган, выплачены денежные средства в сумме 148 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site