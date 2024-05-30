В Улан-Удэ безногая женщина может лишиться рук из-за отсутствия лекарств

Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по ситуации с женщиной-инвалидом, которой не предоставили необходимых лекарств.Как рассказали в следственном ведомства, жительница Улан-Удэ является инвалидом 1-й группы. В течение нескольких лет из-за заболевания она лишилась ног, теперь из-за отсутствия лекарств под риском оказались руки. В течение месяца женщина обращалась в больницу за лекарствами, но там ей сообщили, что ожидание препарата займет еще 90 дней. Такой длительный срок без лекарства может привести к необратимым последствиям.«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников организаций здравоохранения, ответственных за своевременное обеспечение необходимыми лекарственными препаратам лиц, имеющих соответствующие льготы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»