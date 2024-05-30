Общество 30.05.2024 в 11:05

Семья Хуригановых из Бурятии примет участие в финале Всероссийского конкурса «Семья года-2024»

Вместе с ней будут участвовать еще четыре семьи из Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
Семья Хуригановых из Бурятии примет участие в финале Всероссийского конкурса «Семья года-2024»

Напомним, 15 мая в Бурятии были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2024». Пять семей из районов республики стали победителями, в их числе и семья Хуригановых из Заиграевского района. Она стала победителем в номинации «Многодетная семья»

В большой семье Хуригановых из Заиграевского района растут шестеро детей. Глава семьи – Баир Валерьевич, родом из Тункинского района, электрогазосварщик 5 разряда, работает оператором дробильной установки, увлекается национальным видом спорта «hээр шаалган» (разбивание хребтовой кости)

Мама большой семьи Галина Баинжаргаловна, родом из Хоринского района, учитель биологии, обслуживающего труда и логопед, стаж в педагогической сфере - 18 лет. Три последних года работает воспитателем в частном детском саду «Лесенка успеха». Является членом женской сборной команды по волейболу Хоринского района, бронзовым призёром турнира по настольному теннису (г. Улан-Удэ-2019), увлекается дартсом. Обладатель приза зрительских симпатий поэтического конкурса в номинации «Стихотворения собственного сочинения», волонтёр при строительстве статуи Будды Шакьямуни вблизи ул. Баян-Гол Хоринского района.

- Нашему старшему сыну Санже 16 лет. Помимо школы, он является членом школьной сборной по волейболу, увлекается национальной борьбой «бүхэ барилдаан». Участник школьных и районных олимпиад, отмечен дипломом III степени Всероссийского конкурса-игры по математике «Потомки Пифагора», - рассказывают многодетные родители.

- Юмжане 14 лет, она - член школьной сборной по волейболу, баскетболу и спортивной гимнастике, занимается волейболом в Онохойской детско-юношеской спортивной школе. Отмечена дипломом I степени республиканского конкурса художественного слова.

Гордятся родители и своей одиннадцатилетняя Аяной. Она танцует в составе хореографического ансамбля «Арс» в детской школе искусств № 10 г. Улан-Удэ. А вот третьеклассник Буянта - победитель Всероссийской онлайн-олимпиады учи.ру по экологии, Всероссийской дистанционной метапредметной олимпиады «Россия – Родина моя», очень любит играть с младшими братьями Максаром (6 лет) и Батором (2 года).

- Мы очень любим путешествовать, стараемся не менее двух раз за лето выезжать семьей для отдыха на Байкал, для участия в соревнованиях к Сагаалгану и летних Обоо, проводить время вместе. Семья дает нам главное - безграничное чувство любви, тепла и уюта, - делится многодетная мама Галина.

Все семьи-победители регионального этапа конкурса представят Бурятию на федеральном этапе конкурса «Семья года-2024», который проводится в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года семьи.

 

Фото: Номер один

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