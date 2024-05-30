В Улан-Удэ восстановят благоустройство в зоне реконструкции тепломагистрали №3

На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поднял вопрос благоустройства территории по ул. Пушкина в Железнодорожном районе. Там в прошлом году проходила масштабная реконструкция тепломагистрали №3. Однако после окончания работ территорию так и не привели в порядок. Строителям необходимо восстановить тротуары, установить бордюры, убрать мусор.- Комитету по строительству в течение двух недель проработать этот вопрос - как мы будем все это делать. Проблемы тут есть, и мы их будем решать: и в текущем, и в перспективном порядке, - дал задание мэр.Напомним, в рамках масштабной реконструкции тепломагистрали №3, которая проводилась в 2022-2023 годах, были заменены тепловые сети, запорная арматура, оборудование повысительно-насосной станции, износ которых составлял более 70 процентов. Также благодаря реконструкции потребителей четырёх котельных мкрн Стеклозавод перевели на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1. Это позволило улучшить экологическую обстановку городе.Фото: мэрия Улан-Удэ