Общество 30.05.2024 в 11:15

В Улан-Удэ восстановят благоустройство в зоне реконструкции тепломагистрали №3

Такое поручение дал мэр города
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ восстановят благоустройство в зоне реконструкции тепломагистрали №3
На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поднял вопрос благоустройства территории по ул. Пушкина в Железнодорожном районе. Там в прошлом году проходила масштабная реконструкция тепломагистрали №3. Однако после окончания работ территорию так и не привели в порядок. Строителям необходимо восстановить тротуары, установить бордюры, убрать мусор.

- Комитету по строительству в течение двух недель проработать этот вопрос - как мы будем все это делать. Проблемы тут есть, и мы их будем решать: и в текущем, и в перспективном порядке, - дал задание мэр.

Напомним, в рамках масштабной реконструкции тепломагистрали №3, которая проводилась в 2022-2023 годах, были заменены тепловые сети, запорная арматура, оборудование повысительно-насосной станции, износ которых составлял более 70 процентов. Также благодаря реконструкции потребителей четырёх котельных мкрн Стеклозавод перевели на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1. Это позволило улучшить экологическую обстановку городе.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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