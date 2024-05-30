В Бурятии аферисты звонят под видом сотрудников Социального фонда

В Бурятии аферисты начали звонить пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда, сообщили в ОСФР по Бурятии.

- Во время звонка они просят предоставить им персональные данные. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к профилю на портале госуслуг или к мобильному банку. Необходимо знать: сотрудники регионального Отделения Соцфонда никогда не звонят гражданам по телефону и не приходят на дом, - предупредили в Соцфонде Бурятии.

Социальный фонд Бурятии обращается к жителям республики с убедительной просьбой быть бдительными и не вестись на уловки мошенников. Если звонок поступил с неизвестного номера, то разговор с незнакомцем необходимо прекратить и немедленно сообщить в правоохранительные органы о факте мошеннических действий.

- Специалисты Социального фонда Бурятии не звонят гражданам и не приходят к ним домой. Не запрашивают личные данные. Все необходимые сведения содержатся в информационных системах СФР либо направляются в фонд по защищенным каналам связи в рамках межведомственного взаимодействия другими ведомствами, – подчеркнула заместитель управляющего ОСФР по Республике Бурятия Анна Володина.

Получить консультацию можно по номеру единого контакт-центра 8-800-100-00-01. Операторы круглосуточно отвечают на вопросы о пенсиях, детских пособиях и социальных выплатах. Звонок из любого региона бесплатный.





Фото: Социальный фонд Бурятии