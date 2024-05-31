Жительница Улан-Удэ наказала мэрию за разбитый автомобиль

Известных общественности случаев, когда автовладельцы засудили власти за ямы на дорогах, не так много. Однако иногда отчаянные автовладельцы готовы бороться за свои права вплоть до Верховного суда Бурятии. Одна из них - Евгения (имя изменено) - доказала, что платить за ее разбитое авто должен муниципальный Комбинат по благоустройству Улан-Удэ.Евгения ехала как ни в чем не бывало по своим делам, но слишком поздно увидела на дороге колодец ливневой канализации. Свернуть было некуда, ведь слева от нее другой автомобиль поворачивал к дому.В итоге - удар, пробитые передняя и задняя шины, поврежденная подвеска и жуткий стресс. Евгения остановилась и вызвала ГИБДД. Инспекторы, изучив картину случившегося, решили, что женщина в ДТП не виновата, и вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Зато составили рапорт «о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги».Позже была экспертиза, которая подсчитала стоимость ущерба для автомобиля. Которая в итоге и предъявлена тем, кто, по мнению владельца авто, отвечает за «ливневку». Впрочем, поначалу список ответчиков был длинный: в него попали комитет по строительству администрации Улан-Удэ, Комбинат по благоустройству Улан-Удэ, ООО «Доринвест», комитет городского хозяйства Улан-Удэ.Но большая часть из них в процессе разбирательств оказалась ни при чем. По крайней мере юридически. Ведь, как выяснил суд, именно Комбинат по благоустройству получил субсидию, которая предназначалась в том числе на капитальный ремонт дорожного хозяйства.Кроме того, из выписки ЕГРЮЛ следует, что к дополнительным видам деятельности бюджетного учреждения относится и «организация работ по содержанию, ремонту, строительству, реконструкции и модернизации сетей ливневой канализации, их эксплуатация».Примечательный факт: на суде муниципальные структуры сражались по принципу «каждый сам за себя». Так, представитель комитета по строительству заявила, что причиной ДТП стала неисправная сточная решетка ливневой канализации.«В обязанности и полномочия комитета входит организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту… автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных дорожных сооружений и обеспечению безопасности дорожного движения на них, в том числе содержанию автомобильных дорог в части дорожных ограждений и искусственных дорожных неровностей. Иных функций в области содержания автомобильных дорог местного значения на комитет по строительству не возложено, следовательно, такие полномочия и обязанности у комитета отсутствуют».Она же заявила, что «ливневка» закреплена за МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ».«Таким образом, содержание и поддержание ливневой канализации в нормативном состоянии возложены на данное учреждение. Следовательно, Комитет по строительству является ненадлежащим ответчиком по данному делу, возложение вины и взыскание материального ущерба при таких обстоятельствах являются необоснованными и незаконными. Вред, причиненный имуществу истца, безусловно, не был причинен в результате действий (бездействий) комитета по строительству при осуществлении им своих полномочий. Вина, а равно и противоправность поведения ответчика истцом не доказана», - «сливала» «братское» муниципальное учреждение представитель комитета по строительству Улан-Удэ.То же самое в суде сделал и представитель комитета городского хозяйства Улан-Удэ, которому, собственно, и подчиняется комбинат. Что касается самого бюджетного учреждения, то его позиция на суде выглядела наиболее слабой.«Представитель МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» в судебном заседании иск не признала, пояснила, что в случившемся ДТП виноват сам водитель, который не выполнил требования ПДД».И это при том, что ГИБДД вины водителя в происшествии не увидело.В итоге Октябрьский суд Улан-Удэ принял решение взыскать с Комбината по благоустройству материальный ущерб в размере 183 462,70 рубля. Плюс 5000 рублей расходы на экспертизу, 20 000 рублей – расходы на юриста и госпошлина – что-то около 5 000 тысяч.Комбинат, будучи учреждением муниципальным, а значит, по определению, небогатым, подал апелляционную жалобу. В ней учреждение уже более подробно рассказало, почему оно ничего платить не должно. По словам представителя комбината, все дело - в ООО «Доринвест», которое проводило работы на этой дороге. И до этих работ решетка находилась в исправном состоянии.«ООО «Доринвест» были проведены работы по поднятию решетки ливневой канализации в целях приведения ее в соответствие с уровнем проезжей части автомобильной дороги. При этом ни ООО «Доринвест», ни МУ «Улан-Удэстройзаказчик» не поставили комбинат в известность о том, что на его имуществе будут производиться работы. Комбинат не участвовал при приемке законченного ремонта данного участка автомобильной дороги, так как не был включен в приемочную комиссию. Вина комбината в данном ДТП отсутствует, причиной ДТП явились действия ООО «Доринвест», выразившиеся в неправомерном выполнении работ на чужом имуществе, не ставя при этом в известность собственника данного имущества, и выполнении работ ненадлежащего качества в нарушение установленных норм».Впрочем, суд не увидел оснований для того, чтобы возложить вину на «Доринвест». Ведь эта компания «не является лицом, ответственным за содержание решетки ливневого колодца, поскольку спорная решетка ливневого колодца не является составной частью дороги, не относится к элементам обустройства автомобильных дорог».Что касается довода о том, что комбинат не знал о работах, то здесь суд решил, что если уж учреждение отвечает за канализацию, то и о работах на нем знать обязано. Кроме того: «Из представленной в материалы дела видеозаписи усматривается, что перед колодцем ливневой сигнализации не имелось знаков о его неисправности, таким образом, апеллянтом не обеспечена безопасность движения подорожному покрытию с колодцем ливневой канализации».В общем, решение суда первой инстанции устояло. Оно показало, во-первых, что любой пострадавший от дорожной ямы житель может пойти против системы и выиграть. Во-вторых, что лозунг «один за всех и все за одного» это не про учреждения и подразделения Улан-Удэнской мэрии.Фото: «Номер один»