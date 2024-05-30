Общество 30.05.2024 в 12:52

В Улан-Удэ остановлены полеты на Ольхон

Приземляться там стало небезопасно
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ остановлены полеты на Ольхон
В Улан-Удэ с 31 мая приостанавливаются авиарейсы в Хужир (остров Ольхон). Их осуществляла авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «СиЛА».

«В результате оттаивания грунта на посадочной площадке «Хужир» появились дефекты полосы, не позволяющие выполнять полеты. Для обеспечения безопасности полеты на воздушных судах L-410 приостановлены руководством авиакомпании «СиЛА», - сообщили представители перевозчика.

Рейсы возобновят после проведения инспекции физического состояния полосы посадочной площадки «Хужир» и приведения её в эксплуатационный вид. Вернуть деньги за несостоявшийся полет можно по месту приобретения авиабилетов.

Напомним, рейс Улан-Удэ - Хужир был одним из самых популярных у жителей Бурятии. Он выполнялся несколько раз в неделю, а в июне его планировали сделать ежедневным.

Фото: «Номер один»

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