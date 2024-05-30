Музею уголовного розыска Бурятии подарили раритетные телефоны
Председатель Комитета Народного Хурала по государственному устройству Пётр Мордовской подарил музею Уголовного розыска Бурятии четыре раритетных телефонных аппарата. Он отметил, что эти системы связи использовались еще при проведении оперативных мероприятий в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.
- Теперь переносной военно-полевой телефонный аппарат «ТА-57», «ТАИ-43», американский полевой телефон ИАА-44», поставлявшийся для Красной Армии в годы Великой Отечественной войны и специальный телефонный аппарат для защищенных линий связи СССР займут достойное место в коллекции музея, вдохновляя и обучая будущих стражей правопорядка, - отметил Мордовской.
Хранитель музея и председатель Совета ветеранов Уголовного розыска МВД Бурятии Аркадий Шуляк заверил, что подаренные аппараты займут достойное место в экспозиции музея, а работа по пополнению музея экспонатами будет продолжаться.
Фото: МВД Бурятии