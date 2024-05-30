В Бурятию приехала машина повышенной проходимости

На Забайкальскую базу авиационной охраны лесов поступила новая лесопожарная автоцистерна. Автомобиль отправится в Ангоянский мехлесхоз Северо-Байкальского района.

Специалисты будут использовать ее для доставки лесопожарных групп, воды и специального оборудования, а также для заправки ранцевых лесных огнетушителей. В отсеках машины расположено все необходимое: воздуходувка, лопаты, бензопила и многое другое. Среди особенностей автомобиля отмечают ее повышенную проходимость и манёвренность.

- Автоцистерна отлично подойдёт для таёжных условий нашего лесничества. Болота, каменные россыпи и грязь для неё не преграда. Кроме этого, у новой автоцистерны семь мест, а не пять, как было на старых, поэтому для оперативной ликвидации возгорания мы сможем взять на пожар больше людей, - отметил начальник Ангоянского мехлесхоза Виктор Шарпов.

Пополнение автопарка проходит в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщили в Забайкальской базе авиационной охраны лесов.

Фото: Забайкальская база авиационной охраны лесов