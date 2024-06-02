Мамы в погонах

Инспектор по делам несовершеннолетних в обычной жизни появляется изредка. Например, ребенок разбил окно в школе мячом, подрался на перемене или упал неудачно, и тогда вы познакомитесь с человеком в погонах, который стоит на страже детских проделок. Но есть семьи, где инспектор - постоянный «гость». Пьянство родителей, подростки-рецидивисты, наркомания в семьях и многие другие причины требуют постоянного контроля. Независимо от времени суток и выходных дней. Они пропускают дни рождения родных детей, школьные собрания, семейные торжества. Инспекторы ПДН рассказали о нелегкой работе накануне своего профессионального праздника.Евгения Басанова и Елизавета Пересыпкина в состав ПДН попали еще в 2009 году, пройдя конкурсный отбор на школьных инспекторов милиции. По первому образованию Женя - экономист, Лиза - учитель истории. Тем не менее девушки отмечают, что «работа в погонах» всегда была их детской мечтой.- Работа у нас непростая, порой требует творческого подхода. Наше подразделение взаимодействует со школами, управлением соцзащиты населения, комитетом по молодежной политике, уголовной инспекцией, прокуратурой и т. д. Перечислять можно долго. В качестве примера возьмем поликлиники. Допустим, педиатр заметил, что мать была пьяной. Он может сообщить руководству, а оно уже просигнализирует нам, - рассказывает старший инспектор ПДН УМВД России по г. Улан-Удэ Евгения Басанова.Инспекторы воздействуют на безответственные семьи по-разному. Это может быть как административная ответственность, так и профилактическая беседа. В любом случае каждая проблема решается комплексно.- Матерей в состоянии алкогольного опьянения врачи выявляют по городу регулярно. Бывает, медики приходят, а пьяная вся семья. В таком случае мы уже подключаем органы опеки. Потому что только они имеют право забирать детей из семей в случае опасности. Дальше их помещают в государственные учреждения. Если ребенок младше трех лет, то в «Аистенок». Если старше, то в социальный реабилитационный центр. После этого решается вопрос об ограничении или лишении родительских прав, - объясняет майор полиции Евгения Басанова.И этот пример - довольно частая ситуация. Алкоголизм в семьях - настоящий бич, проблема, которая приводит к трагедиям. Работать приходится по-разному: где-то штрафы, где-то профилактические беседы, а где-то и изъятие детей из семьи. На сегодняшний день по Бурятии в социально-опасном положении находится более 700 семей. Большая часть из них проживает в Улан-Удэ.- Если несовершеннолетний совершил что-либо, это является общественно опасным деянием. Тут есть интересный момент. Зачастую дети думают, что раз они не достигли совершеннолетия, значит не понесут никакой ответственности за тот или иной поступок. На самом деле меры профилактического воздействия существуют, - говорит старший инспектор ПДН УМВД России по г. Улан-Удэ Елизавета Пересыпкина.Ребенка могут поставить на учет, отправить на месяц в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей или даже поместить в республиканскую специальную общеобразовательную школу закрытого типа. Где ему придется провести аж несколько лет.Преступления, которые совершают несовершеннолетние, разные. Одни воруют в магазинах, грабят случайных прохожих, другие угоняют машины родителей, хулиганят в общественных местах, курят сигареты и распивают алкоголь. Однако бывают и по-настоящему ужасающие деяния - убийства.- Много лет назад девятилетний мальчик жестоко расправился с пятилетней девочкой. Попросту зарубив ее топором. В качестве наказания он отсидел в центре временного содержания 30 дней. В силу юного возраста ничего иного с ним сделать было невозможно, - вспоминает Евгения.В криминальной истории Бурятии еще одним ужасающим случаем проявления детской жестокости стала расправа шайки подростков над нетрезвым мужчиной. Дело было в Закаменском районе, там трое мальчишек 12 и 13 лет нашли пьяного человека, спавшего прямо на улице. Дети обыскали свою будущую жертву, нашли бутылку водки и забрали ее. Опьянев, подростки вернулись к мужчине, разбудили его и стали издеваться над ним.В какой-то момент они приняли решение окончательно расправиться с жертвой. Используя обломок кирпича, металлическую трубу и деревянную палку, парни начали наносить мужчине удары по голове и другим частям тела. Лишь после того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, дети оставили его и скрылись с места происшествия.Информация о произошедшем быстро распространилась по нашей республике. Местное МВД тогда сообщило, что двое из троих парней уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один даже побывал в центре для несовершеннолетних правонарушителей.Тело ни в чем не повинного 34-летнего мужчины обнаружили возле одного из местных магазинов. К сожалению, понесли ли парни наказание, неизвестно. Ведь на тот момент им еще не исполнилось 14 лет. А значит привлечь их к уголовной ответственности не представлялось возможным.Каждый раз, когда ребенок что-то совершает, инспектор ПДН ищет причину, почему ребенок пошел на преступление. Если он украл продукты питания, то, возможно, недоедает в семье или проспорил друзьям, а может, его ограничивают в карманных расходах.Цена украденного, конечно, варьируется. В карманах ребенка могут оказаться как леденцы из магазина Fix Price, так и духи с витрин «Л Этуаль».- Есть у нас в городе один молодой человек, который являлся амбассадором кражи дорогого парфюма. Элитные духи его привлекали давно. Светловолосый подросток проживает в Железнодорожном районе города, и он регулярно совершал магазинные кражи. За день он мог украсть сразу три-четыре флакона. После чего умудрялся их сразу продать. Мама у него замечательная, понимающая. Работает продавцом в продуктовом ларечке. Но, увы, сын просто не понимает, что ворует в ущерб семье. Ведь каждый украденный флакон по 13 000 рублей должна возмещать его мама из собственного кармана. А зарплата у нее невысокая, - сетует Елизавета Пересыпкина.Эта ситуация не могла длиться вечно. Мальчика через суд поместили на 30 суток в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. После этого парень перестал обворовывать парфюмерные магазины. И даже стал примером для подражания для других трудных подростков.15 лет службы пролетели как один день.- Случайных людей в полиции не бывает. Либо ты «живешь» здесь, либо ты не работаешь здесь. В тот год вместе с нами устраивалось много людей. Штатных единиц школьных инспекторов выделили около 30. Многие из новобранцев кинули на стол рапорты в первый же день. Почему? Ну не их это. В данной системе нужно уметь работать. Где-то промолчать, где-то надавить, правильно подать, вовремя среагировать и т. д. На это способен не каждый, - объясняет Елизавета Пересыпкина.Официально смена сотрудников полиции заканчивается одновременно с заводскими предприятиями, но разница велика.- Смена закончилась, ты вышел за ворота завода и забыл, что работа вообще была. До завтрашнего утра ты предоставлен сам себе. Занимаешься своими делами, живешь своей жизнью. А в полиции нет такого. Дверь кабинета закрывается, а работа продолжается. Тебе могут позвонить совершенно в любой момент. Допустим, смеркается, потерялся ребенок, тебя вызывают. Ты бросаешь своих детей и едешь в отдел. И у тебя нет права сказать: «Я не могу, у меня семья, дела». Потому что чей-то ребенок может находиться в опасности, ты обязан помочь. Это твоя прямая обязанность, - говорит Лиза.У Елизаветы Пересыпкиной двое детей, у Евгении Басановой дочь. Как выражаются дамы, они «родили на работе». Обе признаются, что огромную роль играет поддержка семьи. Где-то детей забирают со школы папы, где-то на собрания ходят бабушки. Оставлять свою службу и уходить на пенсию девушки пока не хотят.Обливается сердце кровью у сотрудниц по разным причинам. По признанию «мам в погонах», самое тяжелое в работе – изъятие детей из семьи. Это крайняя мера, но бывают ситуации, когда прооживание ребенка с родными людьми угрожает его жизни. Какой бы проступок ни совершила родная мать, сколько бы она ни бросала детей, они прощают ей все. Они не понимают, что могут умереть от голода, холода. Для ребенка пьяная мать в холодном доме без еды дороже любого уютного реабилитационного центра – такая у детей безусловная любовь. Но наша задача - спасти жизни.- Помню выезд, когда женщина получила на руки материнский капитал и ушла в запой. Ее дети одни провели несколько суток в квартире, доедая сушеную репу. В полицию обратились соседи, мы приехали, накормили малышню. Но ни на следующий день, ни потом их мама не появилась. Пришлось вызывать опеку. Самой младшей было всего два годика. Поместить ее в реабилитационный центр с другими мы не могли. Когда высаживали старшеньких, дети рыдали взахлеб. Момент временного расставания им объяснить невозможно. Малышка осталась плакать у меня на руках, и мы снова сели в машину, - рассказывает майор полиции Евгения Басанова.Сотрудники отправились в «Аистенок». Малютка долгое время не успокаивалась. Инспектор пыталась хоть как-то отвлечь ребенка, и в этом ей помогло блестящее на головном уборе крепление.- В какой-то момент она обратила внимание на мою шапку. Эта крохотная малышка оставшийся путь до детского дома играла кокардой, вращая ее крохотными пальчиками, - вспоминает инспектор ПДН.На этой неделе, 31 мая, наши служба ПДН отмечает свой профессиональный праздник - День подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации. Благодаря их самоотверженной работе спасены не только жизни, но и судьбы детей. Бывает, что опускаются руки, но надежда на то, что у матери подопечных проснется инстинкт и дети обретут настоящую материнскую любовь или сумеют вырваться из оков неблагополучия, не угасает. За 15 лет работы наших собеседниц малыши из подконтрольных им семей уже обзавелись собственными семьями. И стереотип, что «яблоко от яблони…», за эти годы не раз был сломан.- Это произошло несколько лет назад. Я шла по двору и ко мне подбежал парень: «Здравствуйте! Вы меня помните?». А я, естественно, нет… уже столько лет прошло. Он как давай свои «грешки» перечислять. Тут то я его и узнала. Проказник был страшный. Сейчас уже вырос, работает на ЛВРЗ. Любящий папа троих детей, - с улыбкой завершает нашу беседу инспектор ПДН.Фото: «Номер один»