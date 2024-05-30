Два участника из Бурятии прошли в финал программы «Муравьев-Амурский 2030»

На площадке Дальневосточного федерального университета прошел очный этап финального конкурсного отбора III потока программы. К нему были допущены 12 участников из Бурятии.

По результатам испытаний в финал прошли двое. Одна из них – Мария Седельникова, арбитражный управляющий. Мария воспитывает четверых детей, о конкурсе она узнала случайно из региональных новостей и сразу решила подать заявку.



- Даже не думала, что программа будет такого масштаба и такого уровня. Я очень хочу развиваться в социальной сфере, она мне очень близка. У меня очень много разных идей. Именно с моего практического опыта материнства я буду очень полезна в этой сфере. Спустя три дня обучения я поняла, что программа полностью трансформационная. Это очень крутая идея организации именно такой программы. Я здесь для того, чтобы наша республика процветала, чтобы всем было комфортно жить в нашей республике. Чтобы молодые специалисты хотели приезжать в нашу республику. После обучения я вернусь с новыми идеями, - рассказала Мария.

По итогам первого и второго потоков дипломы получили 96 курсантов. Выпускники программы работают во всех 11 регионах Дальнего Востока. Они занимают должности министров, замминистров, советников губернаторов, начальников управлений, заместителей глав муниципалитетов.

Так, выпускник первого потока Илья Михалев назначен руководителем Бурятского отделения госфонда «Защитники Отечества». Иван Савчук из Ямало-Ненецкого округа, работавший последний год в Москве, переехал в Бурятию по приглашению главы республики. Сейчас он работает в Фонде регионального развития республики.

Программа подготовки кадров для государственной службы и институтов развития ДФО «Муравьев-Амурский 2030» реализуется Минвостокразвития России совместно с КРДВ при поддержке школы управления Сколково, ИСАА МГУ и ДВФУ.

Фото: правительство РБ