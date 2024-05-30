Через Бурятию пройдут четыре «южных» поезда

Четыре поезда этим летом будут следовать в направлении черноморских курортов через Бурятию и Иркутскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

К югу России отпускников довезут поезда: №205/206 Иркутск – Анапа, №229/230 Северобайкальск – Анапа, №269/270 Чита – Адлер и №273/274 Северобайкальск – Адлер.

- В составы поездов №69/70 Чита – Москва и №229/230 Северобайкальск – Анапа добавили беспересадочные вагоны сообщением Чита – Анапа. Чтобы пассажирам было комфортно в пути, перед началом сезона все вагоны поездов пройдут техобслуживание. Особое внимание уделим исправности кондиционеров, биотуалетов и противопожарных систем, - прокомментировали в ВСЖД.

Кроме «южных» поездов, на летний период с 30 мая в расписание возвращается поезд №250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ.

Фото: Номер один