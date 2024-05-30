Общество 30.05.2024 в 15:08

Алиментщика в Бурятии на полгода отправили в колонию

Под стражу его взяли в здании суда
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Текст: Елена Кокорина
Алиментщика в Бурятии на полгода отправили в колонию

Хоринский суд признал местного жителя виновным в неуплате алиментов своему несовершеннолетнему ребенку. Как рассказали в пресс-службе районного суда, исполнительное производство о взыскании алиментов было возбуждено еще в июле 2019 года. За их невыплату, в августе 2023 года мужчина был привлечен к административной ответственности.

- В период времени с 15 сентября 2023 по 11 января 2024, являясь трудоспособным, мужчина свои обязанности не исполнил, чем нарушил решение суда. Не имея уважительных причин к выплате алиментов не приступил, в центр занятости не обращался. В судебном заседании вину свою признал и просил о рассмотрении дела в особом порядке. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, - прокомментировали в Хоринском суде.

В апреле 2024 года Верховный суд Республики Бурятия приговор суда от 5 марта 2024 изменил. Отбывать наказание теперь осужденный будет не в колонии-поселении, а в исправительной колонии общего режима. Взят под стражу алиментщик был в зале суда.

Фото: loon.site

 

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