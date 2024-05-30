Мобилизованный заводчанин из Улан-Удэ погиб в боях на Донбассе

1 июня в селе Большой Куналей пройдет прощание с Алексеем Сластиным. В сентябре 2022 года его мобилизовали для участия в спецоперации. Военнослужащий погиб 1 мая 2024 года на Донецком направлении.Как сообщили в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо. 24/7», Алексей Сластин родился 16 марта 1992 года в селе Большой Куналей. Рос простым, трудолюбивым и послушным парнем. После окончания 9 классов школы поступил в БРИТ, получив профессию слесаря по ремонту подвижного состава.В 2010 году был призван в ряды Российской армии, служил в железнодорожных войсках в Красноярске. После службы женился и стал жить в Улан-Удэ. В 2013 году у него родилась дочь.Алексей работал на заводе «Улан-Удэстальмост», где пользовался большим уважением со стороны коллег и руководства.26 сентября 2022 года его мобилизовали на спецоперацию, где он служил механиком-водителем танка. В ходе службы был награждён медалью «За воинскую доблесть» второй степени. Награждён орденом Мужества посмертно.«Алексей был отважным и смелым, никогда не бросал раненых и погибших товарищей в полях сражения», - вспоминают про него сослуживцы.«Алексей был простым и весёлым парнем», - вспоминают о нём одноклассники.Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7»