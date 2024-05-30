Общество 30.05.2024 в 16:19

Жителям Бурятии рассказали, как уберечь подростков от мошенников в Интернете

Необходимо установить антивирусы на их телефоны и объяснить им правила кибербезопасности
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии рассказали, как уберечь подростков от мошенников в Интернете

Жителям Бурятии рассказали, как лучше всего уберечь подростков от мошенников в Интернете. Полезной информацией поделились в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Наиболее распространенными видами мошенничества в сети Интернет в отношении подростков являются:

1. Использование фишинговых сайтов для оплаты покупок в онлайн-играх.

На таких сайтах, имитирующих страницы онлайн-игр, за небольшие деньги предлагается приобрести игровую валюту, персонажей или предметы для получения дополнительного преимущества в игре. После ввода данных банковской карты для оформления желанной покупки подросток может потерять все имеющиеся на ней денежные средства, так как мошенники получают доступ к его банковскому счету.

2. Размещение объявлений о быстром и легком заработке.

Злоумышленники приглашают подростков выполнить простые онлайн-задания за вознаграждение, после чего просят подтвердить, что они являются реальными людьми. Как правило, для этого требуется оплатить небольшой взнос. После совершения такой операции мошенники присваивают денежные средства себе и перестают выходить на связь, а подросток не получает обещанное вознаграждение.

3. Организация «инвестиционных онлайн-игр».

При помощи яркой рекламы в социальных сетях кибермошенники привлекают молодежь к участию в «выгодном инвестиционном проекте», просят внести «регистрационный взнос» и пригласить друзей, чтобы заработать больше. Однако через определенное время сайт «инвестиционного проекта» перестает работать. В итоге подростки теряют не только возможность получить гарантированный мошенниками сверхдоход, но и ранее внесенные собственные денежные средства.

4. Передача вредоносных программ и вирусов.

Злоумышленники под видом фотографии или видео направляют ссылку, содержащую вредоносную программу. Источниками вирусов также могут являться нелицензионные версии загруженных из сети игр и программ. Такие вредоносные программы могут следить за действиями человека в Интернете, в том числе запоминать логины и пароли от социальных сетей, личных кабинетов на сайтах банков и портале государственных услуг. В результате подросток, не осознавая возможных последствий, может потерять доступ к своим аккаунтам, которые будут использоваться мошенниками для хищения его денежных средств и обмана других людей.

5. Сообщения о «выигрышах» в конкурсах.

Подростки получают их с аккаунтов мошенников, которые выдают себя за популярных блогеров, с предложением получить подарок за активные действия в социальных сетях. Однако за его доставку, как правило, необходимо заплатить. В результате ребенок не получает обещанный приз и теряет денежные средства.

Чтобы подросток не стал жертвой мошенников, ему необходимо рассказать о следующих правилах кибербезопасности:

1. Не публиковать в социальных сетях свои персональные данные (ФИО, пароли от личных кабинетов, аккаунтов, ПИН-коды и CVV-коды банковских карт), фотографии паспорта, банковских карт, иных документов.

2. Не переходить по сомнительным ссылкам, содержащимся в сообщениях и электронных письмах.

3. Проверять безопасность сайта для оплаты товаров, услуг или перевода денежных средств, степень его защиты (безопасный адрес начинается с букв https://, значок замка в адресной строке).

4. Остерегаться сообщений о выгодных покупках, беспроигрышных лотереях и других возможностях быстрого заработка.

5. Не переводить денежные средства, если имеются сомнения в личности получателя.

6. Относиться критически к просьбам знакомых в сети Интернет, помнить, что их аккаунты могут быть взломаны.

7. Не сообщать свои персональные данные посторонним, а при возникновении сомнений незамедлительно обращаться к родителям.

Для защиты ребенка от мошенников следует установить на его телефон или иное устройство антивирусные программы и регулярно обновлять их. Дополнительной мерой обеспечения безопасности может служить функция родительского контроля на телефоне и компьютере. Она будет автоматически блокировать переходы на подозрительные и потенциально опасные сайты.

 

Фото: ru.freepik.com

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