В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на Октябре

В Улан-Удэ завершен ремонт на переезде через трамвайные пути по пр. 50-летия Октября. Сейчас проезд в направлении Элеватора уже открыт.Напомним, на переезде заменили трамвайные рельсы и шпалы, а таже уложили новые железобетонные плиты. Первоначально работы планировалось завершить еще к утру 30 мая, но в планы дорожников вмешалась погода.Как сообщали ранее в мэрии, ремонт на этом участке проводится для предотвращения аварийных ситуаций на путях, которые были сильно изношены.Фото: мэрия Улан-Удэ