Общество 31.05.2024 в 09:11
В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на Октябре
Проезд в сторону Элеватора уже открыт
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершен ремонт на переезде через трамвайные пути по пр. 50-летия Октября. Сейчас проезд в направлении Элеватора уже открыт.
Напомним, на переезде заменили трамвайные рельсы и шпалы, а таже уложили новые железобетонные плиты. Первоначально работы планировалось завершить еще к утру 30 мая, но в планы дорожников вмешалась погода.
Как сообщали ранее в мэрии, ремонт на этом участке проводится для предотвращения аварийных ситуаций на путях, которые были сильно изношены.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Напомним, на переезде заменили трамвайные рельсы и шпалы, а таже уложили новые железобетонные плиты. Первоначально работы планировалось завершить еще к утру 30 мая, но в планы дорожников вмешалась погода.
Как сообщали ранее в мэрии, ремонт на этом участке проводится для предотвращения аварийных ситуаций на путях, которые были сильно изношены.
Фото: мэрия Улан-Удэ