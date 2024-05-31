Общество 31.05.2024 в 09:11

В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на Октябре

Проезд в сторону Элеватора уже открыт
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на Октябре
В Улан-Удэ завершен ремонт на переезде через трамвайные пути по пр. 50-летия Октября. Сейчас проезд в направлении Элеватора уже открыт.

Напомним, на переезде заменили трамвайные рельсы и шпалы, а таже уложили новые железобетонные плиты. Первоначально работы планировалось завершить еще к утру 30 мая, но в планы дорожников вмешалась погода.

Как сообщали ранее в мэрии, ремонт на этом участке проводится для предотвращения аварийных ситуаций на путях, которые были сильно изношены.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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