Общество 31.05.2024 в 09:37

В Бурятии идет борьба с семью лесными пожарами

Огонь уничтожил более 27 тысяч гектаров леса
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии идет борьба с семью лесными пожарами

На утро 31 мая лесники тушат семь лесных пожаров в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском и районах. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- За прошедшие сутки обнаружен один лесной пожар на территории Джергинского заповедника Курумканского района. Сложный пожар в Куйтунском лесничестве в Баргузинском районе удалось локализовать. Площадь, пройденная огнем, составила там почти 4 тысячи гектаров, - комментируют в РАЛХ.

На тушении лесных пожаров работают 344 человека лесников, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных. Также задействовано 52 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная пожарами, составляет уже 27087 га, из них 22 тысячи только в Муйском районе.

- В Бурятии введён особый противопожарный режим, и работа по выявлению нарушителей этого режима ведется очень активно. Лесная охрана совместно с сотрудниками МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 595 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Сумма наложенных штрафов составила около 800 тысяч рублей.

Фото: РАЛХ

 

Теги
пожар лес тушение

Все новости

В Бурятии идет борьба с семью лесными пожарами
31.05.2024 в 09:37
Житель Бурятии получил срок за второе убийство
31.05.2024 в 09:26
В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на Октябре
31.05.2024 в 09:11
Запись об отцовстве в свидетельстве о рождении
31.05.2024 в 09:00
Два человека сгорели на пожаре в Бурятии
31.05.2024 в 08:59
Жительница Улан-Удэ наказала мэрию за разбитый автомобиль
31.05.2024 в 06:00
«Поставили на колени, включили запись»
30.05.2024 в 17:50
Этнографический музей приглашает улан-удэнцев отметить День защиты детей
30.05.2024 в 17:46
В Улан-Удэ откроют уникальную школу
30.05.2024 в 17:39
В Бурятии пожарные отправились на помощь лесникам
30.05.2024 в 17:37
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на Октябре
Проезд в сторону Элеватора уже открыт
31.05.2024 в 09:11
Запись об отцовстве в свидетельстве о рождении
Можно ли убрать?
31.05.2024 в 09:00
Жительница Улан-Удэ наказала мэрию за разбитый автомобиль
Её машина угодила в колодец, получив серьезные повреждения
31.05.2024 в 06:00
В Улан-Удэ откроют уникальную школу
Подобное учебное заведение будет единственным за Уралом
30.05.2024 в 17:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru