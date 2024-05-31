В Бурятии идет борьба с семью лесными пожарами

На утро 31 мая лесники тушат семь лесных пожаров в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском и районах. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- За прошедшие сутки обнаружен один лесной пожар на территории Джергинского заповедника Курумканского района. Сложный пожар в Куйтунском лесничестве в Баргузинском районе удалось локализовать. Площадь, пройденная огнем, составила там почти 4 тысячи гектаров, - комментируют в РАЛХ.

На тушении лесных пожаров работают 344 человека лесников, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных. Также задействовано 52 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная пожарами, составляет уже 27087 га, из них 22 тысячи только в Муйском районе.

- В Бурятии введён особый противопожарный режим, и работа по выявлению нарушителей этого режима ведется очень активно. Лесная охрана совместно с сотрудниками МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 595 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Сумма наложенных штрафов составила около 800 тысяч рублей.

Фото: РАЛХ