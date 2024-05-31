Общество 31.05.2024 в 10:04

На таможне Бурятии поздравили своих ветеранов

Многие из них еще продолжают работать
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Текст: Елена Кокорина
На таможне Бурятии поздравили своих ветеранов

На таможенном посту ЖДПП Наушки поздравили ветеранов. Их чествование и вручение подарков приурочили ко Дню ветеранов таможенной службы, который в этом году отмечался 29 мая.

- Наушкинское  отделение союза ветеранов таможенной службы  Бурятской таможни насчитывает 51 человек. Многие из них сегодня продолжают трудиться и передавать свой многолетний опыт работы молодым специалистам. Их профессионализм и безупречное отношение к служебному долгу, постоянная готовность к защите государственных интересов помогают обеспечивать стабильность и экономическую безопасность на российско-монгольской границе в железнодорожном пункте пропуска, - комментируют в пресс-службе Бурятской таможни.

Как отметила и.о. начальника таможенного поста ЖДПП Наушки Ирина Жарникова, День ветеранов таможенной службы — это праздник тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой и защите экономического суверенитета страны.

- Более 30 лет отдали таможенной службе Назимов В.И., Добрынина М.Д., Семенюк Л.М., Носырева Е.Ю., Сугарова С.П., Серебренникова И.М., Игумнова Л.И., Кириллова Е.А., Казаков Н.А., Сабиров Р.Г., Болоков А.Е., Бондаренко И.А., Калинин С.Е., Агарев С.А., Грудинина Л.П., Баталова И.Н. и другие должностные лица, начавших свою трудовую деятельность еще в Наушкинской таможне. 15 ветеранов и сегодня продолжают трудиться в таможне.

Фото: Бурятская таможня

 

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