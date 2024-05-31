Сегодня самолет авиакомпании «Ай Флай» выполнил первый прямой рейс по маршруту Сочи – Улан-Удэ. Борт приземлился в столице Бурятии в 7:15 утра. На маршруте задействован самолет Airbus А330-300 в компоновке 345 и 370 кресел эконом-класса.- Это историческое событие. Мы видим, что рейс очень востребован как жителями Бурятии, так и западной части России. Сейчас у нас будет череда открытия новых направлений. Буквально завтра у нас стартует направление Улан-Удэ – Горно-Алтайск, - рассказал министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.- Впервые мы принимаем сочинский рейс, и впервые мы принимаем такой огромный самолет как Airbus 330. Это большой вызов для аэропорта, мы работаем. На борту сегодня вылетает 292 пассажира, загрузка хорошая. Это показывает, что рейс востребован и нужен, - прокомментировал гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.Как уточнили в Минтрансе, перевозчик будет выполнять два вылета в неделю из Улан-Удэ в Сочи по понедельникам и пятницам. В обратном направлении - по четвергам и воскресеньям. Время в полете составляет около 7 часов. Рейсы будут выполняться до середины октября.Авиакомпания предлагает пассажирам три тарифа, которые включают бесплатный провоз багажа. На борту пассажирам предоставляется горячее питание. Билеты доступны к покупке на сайте авиакомпании «Ай Флай», а также у уполномоченных агентов по продаже авиабилетов.Фото: Минтранс Бурятии