Общество 31.05.2024 в 10:31

«Это историческое событие»

Улан-Удэ принял первый прямой рейс из Сочи
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Текст: Андрей Константинов
«Это историческое событие»
Сегодня самолет авиакомпании «Ай Флай» выполнил первый прямой рейс по маршруту Сочи – Улан-Удэ. Борт приземлился в столице Бурятии в 7:15 утра. На маршруте задействован самолет Airbus А330-300 в компоновке 345 и 370 кресел эконом-класса.

- Это историческое событие. Мы видим, что рейс очень востребован как жителями Бурятии, так и западной части России. Сейчас у нас будет череда открытия новых направлений. Буквально завтра у нас стартует направление Улан-Удэ – Горно-Алтайск, - рассказал министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

- Впервые мы принимаем сочинский рейс, и впервые мы принимаем такой огромный самолет как Airbus 330. Это большой вызов для аэропорта, мы работаем. На борту сегодня вылетает 292 пассажира, загрузка хорошая. Это показывает, что рейс востребован и нужен, - прокомментировал гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Как уточнили в Минтрансе, перевозчик будет выполнять два вылета в неделю из Улан-Удэ в Сочи по понедельникам и пятницам. В обратном направлении - по четвергам и воскресеньям. Время в полете составляет около 7 часов. Рейсы будут выполняться до середины октября.
 
Авиакомпания предлагает пассажирам три тарифа, которые включают бесплатный провоз багажа. На борту пассажирам предоставляется горячее питание. Билеты доступны к покупке на сайте авиакомпании «Ай Флай», а также у уполномоченных агентов по продаже авиабилетов.

Фото: Минтранс Бурятии
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