Детские врачи Бурятии покорили вершину Мунку-Сардык

Врачи анестезиологи-реаниматологи Детской республиканской клинической больницы покорили вершину Мунку-Сардык. Чтобы забраться на высоту 3491 метров, Анна Белькова и Виктория Филатова потратили два дня на подготовку и семь часов на восхождение.

Идея восхождения принадлежит Анне, горы для врача — это хобби и любовь с детства. Вместе с Викторией, которая с радостью поддержала коллегу, они отправились покорять вершину.

- Высота Мунку-Сардык, достаточно, значимая. Требовалась определенная подготовка. Мы были в группе с инструктором-гидом. В первый день мы жили на высоте 1800 метров для акклиматизации. На второй день тренировались, учились, готовились к восхождению. И на третий день, в 4 утра мы начали свой путь, к 11-12 часам мы были на вершине. Виды — потрясающие, не передать словами. Захватывает дух от такой красоты, - рассказала Анна Белькова.

На этом восхождении Анна останавливаться не собирается и в ближайшее время планирует подняться вместе с коллегами на Пик Черского, высшая точка которого достигает 2090 метров.

Фото: предоставлено ДРКБ