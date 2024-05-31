Общество 31.05.2024 в 10:54

Курильщики в Улан-Удэ поменяли сигареты на конфеты

Акцию приурочили ко «Всемирному дню без табака»
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Курильщики в Улан-Удэ поменяли сигареты на конфеты

Всемирный день без табака отмечается сегодня, 31 мая. К акции «Неделя без табака», которая проходит в России с 27 мая по 2 июня присоединились сотрудники улан-удэнского «Водоканала».

«Вы нам сигаретку, а мы вам конфетку!» - именно с такой фразы организаторы акции начинали разговор с сотрудниками предприятия о борьбе курения.

- В ходе акции сотрудники предприятия обменяли свои сигареты на конфеты. Таким образом мы хотели показать, что от одной конфеты можно получить больше удовольствия, чем от одной выкуренной сигареты, - рассказала одна из организаторов акции, бухгалтер МУП «Водоканал» Татьяна Трифонова.

Многие сотрудники с радостью совершили такой обмен, потому что понимают какой вред наносит курение их здоровью. Некоторые из них и вовсе задумались о том, чтобы совсем отказаться от этой привычки или хотя бы сократить количество выкуриваемых сигарет.

Фото: loon.site

Теги
курение вредные привычки акция горожане

Все новости

В Тункинском нацпарке продолжают активно собирать пластик и батарейки
31.05.2024 в 10:55
Курильщики в Улан-Удэ поменяли сигареты на конфеты
31.05.2024 в 10:54
Два молодых человека разбились на иномарке в Бурятии
31.05.2024 в 10:52
Владельца больных животных в Селенгинском районе заставили изолировать все поголовье
31.05.2024 в 10:36
«Это историческое событие»
31.05.2024 в 10:31
Детские врачи Бурятии покорили вершину Мунку-Сардык
31.05.2024 в 10:30
В Бурятии иномарка свалилась на дом
31.05.2024 в 10:12
На таможне Бурятии поздравили своих ветеранов
31.05.2024 в 10:04
В Улан-Удэ приставы заставляли горожанку выплатить несуществующие долги
31.05.2024 в 10:02
В Бурятии насмерть сбили пешехода
31.05.2024 в 09:51
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
В Тункинском нацпарке продолжают активно собирать пластик и батарейки
Акция проводится в рамках «Марафона зеленых дел»
31.05.2024 в 10:55
«Это историческое событие»
Улан-Удэ принял первый прямой рейс из Сочи
31.05.2024 в 10:31
Детские врачи Бурятии покорили вершину Мунку-Сардык
Забирались на гору они более 7 часов
31.05.2024 в 10:30
На таможне Бурятии поздравили своих ветеранов
Многие из них еще продолжают работать
31.05.2024 в 10:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru