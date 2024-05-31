Курильщики в Улан-Удэ поменяли сигареты на конфеты

Всемирный день без табака отмечается сегодня, 31 мая. К акции «Неделя без табака», которая проходит в России с 27 мая по 2 июня присоединились сотрудники улан-удэнского «Водоканала».

«Вы нам сигаретку, а мы вам конфетку!» - именно с такой фразы организаторы акции начинали разговор с сотрудниками предприятия о борьбе курения.

- В ходе акции сотрудники предприятия обменяли свои сигареты на конфеты. Таким образом мы хотели показать, что от одной конфеты можно получить больше удовольствия, чем от одной выкуренной сигареты, - рассказала одна из организаторов акции, бухгалтер МУП «Водоканал» Татьяна Трифонова.

Многие сотрудники с радостью совершили такой обмен, потому что понимают какой вред наносит курение их здоровью. Некоторые из них и вовсе задумались о том, чтобы совсем отказаться от этой привычки или хотя бы сократить количество выкуриваемых сигарет.

Фото: loon.site