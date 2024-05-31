Общество 31.05.2024 в 10:55

В Тункинском нацпарке продолжают активно собирать пластик и батарейки

Акция проводится в рамках «Марафона зеленых дел»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Тункинском нацпарке продолжают активно собирать пластик и батарейки

В Тункинском национальном парке продолжается работа по сбору пластиковых бутылок, крышечек, блистеров и отработанных батареек. Акция проводится в рамках всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел» (0+)

29 мая в пункт приёма вторсырья г. Иркутск вывезено 784 кг прессованного пластика и 141 кг целлофана. По итогам ежегодной районной акции «Ноль отходов» сотрудники национального парка сдали на переработку 90 кг крышечек, 282 кг отработанных батареек, 4,3 кг блистеров.

Сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок находятся в районном центре селе Кырен и в улусе Хужиры в административно-музейном комплексе, центральной конторе, в визитных центрах Национального парка. Все желающие там могут сдать крышечки, блистеры и использованные батарейки.

- Призываем жителей района, индивидуальных предпринимателей, включить в свою жизнь раздельный сбор, активно продвигать многоразовые сумки и экомешочки для овощей и фруктов, - сказали специалисты отдела науки и экопросвещения нацпарка.

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Фото: Тункинский нацпарк

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