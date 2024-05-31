Общество 31.05.2024 в 11:21
Награжденный тремя медалями военный из Бурятии погиб на спецоперации
Егор Хайдуков участвовал в СВО с первых дней
Текст: Андрей Константинов
1 июня в селе Санномыск пройдет прощание с военнослужащим Егором Хайдуковым. Он с первых дней участвовал в спецоперации и был награжден тремя медалями.
Как сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», Егор Хайдуков родился 2 сентября 1988 года в селе Санномыск. Учился в Санномыской средней школе, активно участвовал в её общественной жизни, принимал участие в конкурсах и соревнованиях.
После окончания 9 классов поступил в Железнодорожный лицей, где получил специальность помощника машиниста.
В 2007 году был призван в ряды Российской Армии, срочную службу проходил в Чите. С 2008 по 2011 годы служил по контракту в Карачаево-Черкесии. В 2013 году продолжил контрактную службу в Улан-Удэ.
Егор Хайдуков принимал участие во многих бригадных учениях. В 2019-2021 годах участвовал в боевых действиях в Сирии. С февраля 2022 года находился в зоне СВО.
«За время службы зарекомендовал себя как специалист своего дела, неоднократно выполнял задачи с риском для своей жизни под интенсивным огнем противника. Награжден медалью за Отвагу, медалью Суворова и медалью за воинскую доблесть», - рассказали в чате.
Егор Хайдуков героически погиб 21 мая 2024 года. Друзья и сослуживцы запомнили его как надежного, смелого друга и боевого товарища.
Дома у Егора остались отец, супруга, трое детей, сестры и брат.
Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
Как сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», Егор Хайдуков родился 2 сентября 1988 года в селе Санномыск. Учился в Санномыской средней школе, активно участвовал в её общественной жизни, принимал участие в конкурсах и соревнованиях.
После окончания 9 классов поступил в Железнодорожный лицей, где получил специальность помощника машиниста.
В 2007 году был призван в ряды Российской Армии, срочную службу проходил в Чите. С 2008 по 2011 годы служил по контракту в Карачаево-Черкесии. В 2013 году продолжил контрактную службу в Улан-Удэ.
Егор Хайдуков принимал участие во многих бригадных учениях. В 2019-2021 годах участвовал в боевых действиях в Сирии. С февраля 2022 года находился в зоне СВО.
«За время службы зарекомендовал себя как специалист своего дела, неоднократно выполнял задачи с риском для своей жизни под интенсивным огнем противника. Награжден медалью за Отвагу, медалью Суворова и медалью за воинскую доблесть», - рассказали в чате.
Егор Хайдуков героически погиб 21 мая 2024 года. Друзья и сослуживцы запомнили его как надежного, смелого друга и боевого товарища.
Дома у Егора остались отец, супруга, трое детей, сестры и брат.
Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
Тегиспецоперация