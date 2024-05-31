Общество 31.05.2024 в 11:37

В Улан-Удэ открылась международная выставка-ярмарка «BAIKAL TRAVEL MART»

Сегодня районы Бурятии презентуют свой туристский потенциал
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открылась международная выставка-ярмарка «BAIKAL TRAVEL MART»

В Улан-Удэ начался первый день работы международной выставки-ярмарки «BAIKAL TRAVEL MART» (возрастное ограничение 6+). В этом году в выставке участвуют 17 районов Бурятии, представители регионов России, а также гости из Монголии и Китая.

Сегодня на площади Революции команды 17 районов Бурятии будут представлять туристский потенциал своих территорий. По итогам презентации районы могут занять призовые места.

Конкурс проводится по пяти направлениям: презентация туристического потенциала в видеоформате, туристический маршрут, концертная программа, сувенирная продукция, гастрономический туризм.

По итогам конкурса победителями станут участники, набравшие большее количество баллов. Призеров ожидают хорошие денежные призы: 1 место- 100 000 рублей, 2 место - 50 000 рублей, 3 место - 30 000 рублей.

Презентации районов завершатся концертной программой (6+). Более подробно с программой выставки можно ознакомиться на сайте мероприятия: https://btm.baikaltravel.ru/

Расписание презентаций районов:

-Джидинский район 10:30-11:00

-Иволгинский район 11:00-11:40

-Селенгинский район 11:40-12:10

-Кяхтинский район 12:10-12:50

- Закаменский район 12:50-13:30

-Мухоршибирский район 13:30-13:55

-Тункинский район 13:55-14:25

-Курумканский район 14:25-14:50

-Баргузинский район 14:50-15:20

-Прибайкальский район 15:20-15:50

-Окинский район 15:50-16:10

-Кабанский район 16:10-16:40

-Тарбагатайский район 16:40−17:30

-Заиграевский район 17:30-18:05

- Хоринский район 18:05-18:40

-Северо-Байкальский район 18:40-19:15

-Презентация г. Улан-Удэ. Концертная программа 19:30-22:30


Возрастное ограничение 6+

   

Фото: скриншот видео, Минтуризма РБ

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