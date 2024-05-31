Общество 31.05.2024 в 11:35

Гражданку Монголии задержали на границе Бурятии с луком

Товар иностранки вернули в Россию
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Текст: Елена Кокорина
Гражданку Монголии задержали на границе Бурятии с луком

При проведении карантинного фитосанитарного контроля В МАПП «Кяхта» выявили нарушение. Жительница Монголии пыталась провести лук, абрикосы и чернослив без документов.

- Госинспектор Управления Россельхознадзора и специалисты Бурятской таможни обнаружили нарушение правил и норм подкарантинной продукции при вывозе с территории Российской Федерации. Гражданка Монголии пыталась вывезти в свою страну лук-севок в сетке общим весом 17 кг, два пакета сушеного абрикоса общим весом 10 кг и столько же чернослива в коробке, - прокомментировали в местном Управлении Росельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, на вывозимую подкарантинную продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты, что является нарушением закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов.

- В отношении нарушительницы был составлен протокол, а вся продукция возвращена в Россию для оформления документов.

Фото: Управление Россельхознадзора по Бурятии

Теги
граница нарушение иностранцы таможня

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