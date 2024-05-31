Общество 31.05.2024 в 11:54
В Бурятии на Котокеле снова дохнет рыба
Данный факт сильно обеспокоил местных жителей
Текст: Андрей Константинов
На озере Котокель в Прибайкальском районе Бурятии местные жители обнаружили дохлую рыбу, плавающую на поверхности водоема. Своими опасениями они поделились в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».
«Хотели бы узнать, что происходит на озере Котокель. Скоро начнётся сезон отдыха, а там такое…», - задают вопросы сельчане.
Как сообщили в Ангаро-Байкальском территориальном управлении росрыболовства, факт гибели рыбы ими зафиксирован.
«Инспекторы Баргузинского отдела выезжали на место, проводится проверка», - сказали в ведомстве.
В свою очередь, представители Управления ветеринарии Бурятии взяли пробы воды из озера для определения причины мора рыбы в озере.
«Исключены инфекционные болезни, показатель тяжелых металлов и уровень пестицидов также в норме», - сообщили ветеринары.
Таким образом, причины гибели рыбы пока остается неизвестной.
Напомним, озеро Котокельское (Котокель) расположено в Прибайкальском районе на восточном побережье Байкала в двух километрах от его береговой линии между реками Турка и Кика. Это озеро - уникальный природный объект, в 1975 году оно было признано памятником природы Бурятской АССР. Благодаря более теплой чем в Байкале воде это озеро стало излюбленным местом для отдыхающих. На его берегах было построено около 40 турбаз и домов отдыха.
Антропогенная нагрузка на озеро была велика, что сказалось как на отдельных элементах экосистемы, так и на водоеме в целом. С 2000-х годов уровень воды в озере начал существенно снижаться, а массовое цветение водорослей привело к вспышке развития элодеи, которую называют водяной чумой. Растение разрослось настолько стремительно, что вытеснило местную водную флору. Катастрофически уменьшилась кормовая база для рыб. В июле 2008 года на озере зафиксировали их массовую гибель. Тогда же были зарегистрированы случаи отравления местных жителей, которые употребляли в пищу рыбу из Котокеля. Их вызвала так называемая гаффская болезнь.
После этого озеро на много лет закрыли для отдыхающих, а вылов рыбы из него запретили.
Для возрождения озера власти предприняли ряд мер. В первую очередь было решено повысить уровень воды и проточности Котокеля. Для этого в 2011-2012 годах расчистили реки, через которые осуществляется связь Котокеля с Байкалом. Работы провели на реке Коточик и на протоке реки Исток. Это позволило в 2017 году снять с озера карантинные ограничения.
Затем был утвержден проект по расчистке дна Котокеля от донных отложений, а берегов – от камышей. Эти работы на озере продолжаются до сих пор. Завершить их планируют осенью этого года.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
«Хотели бы узнать, что происходит на озере Котокель. Скоро начнётся сезон отдыха, а там такое…», - задают вопросы сельчане.
Как сообщили в Ангаро-Байкальском территориальном управлении росрыболовства, факт гибели рыбы ими зафиксирован.
«Инспекторы Баргузинского отдела выезжали на место, проводится проверка», - сказали в ведомстве.
В свою очередь, представители Управления ветеринарии Бурятии взяли пробы воды из озера для определения причины мора рыбы в озере.
«Исключены инфекционные болезни, показатель тяжелых металлов и уровень пестицидов также в норме», - сообщили ветеринары.
Таким образом, причины гибели рыбы пока остается неизвестной.
Напомним, озеро Котокельское (Котокель) расположено в Прибайкальском районе на восточном побережье Байкала в двух километрах от его береговой линии между реками Турка и Кика. Это озеро - уникальный природный объект, в 1975 году оно было признано памятником природы Бурятской АССР. Благодаря более теплой чем в Байкале воде это озеро стало излюбленным местом для отдыхающих. На его берегах было построено около 40 турбаз и домов отдыха.
Антропогенная нагрузка на озеро была велика, что сказалось как на отдельных элементах экосистемы, так и на водоеме в целом. С 2000-х годов уровень воды в озере начал существенно снижаться, а массовое цветение водорослей привело к вспышке развития элодеи, которую называют водяной чумой. Растение разрослось настолько стремительно, что вытеснило местную водную флору. Катастрофически уменьшилась кормовая база для рыб. В июле 2008 года на озере зафиксировали их массовую гибель. Тогда же были зарегистрированы случаи отравления местных жителей, которые употребляли в пищу рыбу из Котокеля. Их вызвала так называемая гаффская болезнь.
После этого озеро на много лет закрыли для отдыхающих, а вылов рыбы из него запретили.
Для возрождения озера власти предприняли ряд мер. В первую очередь было решено повысить уровень воды и проточности Котокеля. Для этого в 2011-2012 годах расчистили реки, через которые осуществляется связь Котокеля с Байкалом. Работы провели на реке Коточик и на протоке реки Исток. Это позволило в 2017 году снять с озера карантинные ограничения.
Затем был утвержден проект по расчистке дна Котокеля от донных отложений, а берегов – от камышей. Эти работы на озере продолжаются до сих пор. Завершить их планируют осенью этого года.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»