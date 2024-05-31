Улан-удэнцев на улице угощают кашей и вкусным чаем

Вот уже третий год подряд жители улиц Столбовая и Павлова в Улан-Удэ весело празднуют цветение яблони. Сами местные объясняют это тем, что еще не так давно их двор не был таким красивым и цветущим.

- До 2014 года на этом небольшом участке между домами не было ни асфальта, ни тротуаров, ни зеленых насаждений. Благодаря работе местного депутата теперь здесь уютно, участок дороги освещен, а цветущие деревья радуют всех нас, - рассказывают местные жители.

Свой праздник горожане назвали «Цветение яблони», и по традиции, всегда в этот день проводят конкурсы и викторины для детворы, в которых не стесняется принимать участие и старшее поколение.

- Для наших ребят это еще и возможность отметить окончание учебного года и предстоящий День защиты детей. В этом году «Цветение яблони» совпал с празднованием дня рождения республики. Все желающие могли отведать солдатской гречневой каши с тушенкой и попить вкусный чай с молоком, - добавили окрестные жители.

Фото:loon.site