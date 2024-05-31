Общество 31.05.2024 в 13:21

Ветерану Великой Отечественной войны из Бурятии исполнился 101 год

Прокопий Фокеевич работал трактористом в колхозе, был заведующим птицефермой, избирался неоднократно депутатом сельсовета
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветерану Великой Отечественной войны из Бурятии исполнился 101 год

В День 101-летия республики, первый замминистра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова поздравила ровесника Бурятии, 101-летнего Прокопия Фокеевича Афанасьева.

Родился Прокопий Фокеевич в феврале 1923 года в с. Новая Брянь Заиграевского района в большой и дружной семье. Окончив пять классов, пошел работать в колхоз. Весть о начале Великой Отечественной войны застала его на полевом стане, в тракторной бригаде.

В феврале 1942 года Прокопий Фокеевич был направлен на восточную границу в 293-й мотострелковый полк, затем в 127-й стрелковый полк, дислоцированный на территории Монголии. В августе 1945 года в составе 127-й стрелкового полка он совершил тяжелейший пеший переход через хребет Большой Хинган, участвуя в освобождении Китая от японских захватчиков. За ратный труд ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», медалью Жукова.

После демобилизации в 1947 году, Прокопий Фокеевич вернулся в родное село и начал работать в полеводческой бригаде. Вскоре он женился на односельчанке Ульяне Ивановне, с которой прожили более 50 лет и вырастили четверых детей.

В колхозе «Гигант» бывший фронтовик со своей супругой на разных работах проработали 52 года. За высокие достижения в труде в мае 1955 года Прокопий Фокеевич, как заведующий птицефермой, совместно с другими членами бригады, стал участником Выставки достижений народного хозяйства СССР в г. Москве, отмечен медалью участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и ценной премией.

Также Прокопий Фокеевич избирался депутатом Новобрянского сельского Совета нескольких созывов.

Сегодня семья бережно хранит многочисленные награды родителей за ратный подвиг и добросовестный труд. До сих пор Прокопий Фокеевич остаётся верным своим принципам, вдумчивым и требовательным к себе и родственникам.

- Сегодня в Бурятии проживает 28 ветеранов Великой Отечественной войны, 15 из них - в городе Улан-Удэ. Участников трудового фронта - 1796, жителей блокадного Ленинарада - 6 человек, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

- Проходят годы, сменяются поколения, но остается неизменной благодарность потомков людям, принесшим мир на нашу землю, сохранившим для нас Великую страну! Нашему ветерану - Прокопию Фокеевичу - здоровья, долголетия, и низкий поклон за отвагу, за жизнь, за мирное небо над головой!

 

Фото: минсоцзащиты РБ

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