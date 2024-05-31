Общество 31.05.2024 в 13:19

Жительница Бурятии помогла раненому десантнику

Она купила нуждающемуся инвалидное кресло
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Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии помогла раненому десантнику

В Полномочном представительстве Бурятии в Москве рассказали о бесценном подарке, который сделала жительница республики местному бойцу СВО.

- В середине апреля бойцу 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады понадобилась коляска. Он проходит лечение в госпитале Москвы. Мы попросили наших подписчиков помочь бойцу и на наш клич отозвалась Ирина Михайловна Щёголева. Мы искренне благодарим ее за неравнодушие и заботу о парне, - комментируют в ведомстве.

Коляску уже передали защитнику. В качестве благодарности, парень даже записал видеообращение, адресованное женщине.

Фото: скриншот видео Полпредства РБ в Москве

Теги
СВО десантники бойцы помощь

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