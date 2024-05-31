Туроператоры из Бурятии продвигают Байкал на Тайване

Туроператоры из Бурятии при поддержке правительства республики и Центра поддержки экспорта РБ принимают участие в престижной международной туристической выставке в столице Тайваня Тайбэе. Она проводится с 31 мая по 3 июня. Это значимое событие стало возможным благодаря активной деятельности бурятских туроператоров на международном рынке и их стремлению к поиску новых потенциальных партнеров.







Как сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии, Бурятию на выставке представят три крупных туроператора: «Жассо Тур», «Метрополь Экспресс» и «Байкальский Партнёр». Компания «Жассо Тур» под руководством директора Светланы Цыбикдоржиевой предлагает широкий спектр туристических услуг, организацию экскурсий и отдых в Бурятии. «Метрополь Экспресс», которую представит Маргарита Яковлева, является одним из ведущих туроператоров в регионе, специализирующимся на организации отдыха во внутренних и зарубежных направлениях. «Байкальский Партнёр», представителем которого стал Вячеслав Шерхоев, специализируется на организации туров по берегу Байкала и по всей территории Бурятии.





«Каждый из этих туроператоров имеет богатый опыт работы и стремится предоставить своим клиентам высококачественные услуги. Участие в выставке позволит туроператорам из Бурятии найти потенциальных партнеров, установить с ними долгосрочные и взаимовыгодные деловые связи. Это будет замечательным шансом для расширения географии туристического бизнеса республики и укрепления регионального имиджа на международной арене», - отметили в Центре поддержки экспорта.





Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта