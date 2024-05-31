Общество 31.05.2024 в 13:47

В Улан-Удэ появится 9 новых игровых площадок

Они откроются в День защиты детей
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ появится 9 новых игровых площадок

Девять новых детских и спортивных площадок появится в Улан-Удэ. Их открытие состоится завтра, 1 июня, и будет приурочено ко Дню защиты детей.

- Ежегодно в преддверии этого праздника депутаты Улан-Удэнского горсовета делают для юных горожан подарок в виде новых спортивных и детских игровых площадок. К 1 июня в Улан-Удэ появится девять новых площадок на округах №17, 18, 21 и 26. В течение 2024 года появятся еще 28 детских и спортивных площадок на 13-ти городских округах, - комментируют Горсовете.

Кроме того, в рамках благоустройства территории, в Улан-Удэ идут работы по дооснащению уже имеющихся площадок. Установленные несколько лет назад комплексы требуют «ребрендинга», на них в рамках исполнения наказов избирателей направляются финансовые средства по установке дополнительных малых архитектурных форм. По этому направлению запланировано 27 мероприятий на 16 избирательных округах.

Как отметил заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов, оснащение микрорайонов города спортивными и детскими игровыми комплексами является одним из приоритетов исполнения наказов избирателей депутатами.

- С каждым годом детей у нас рождается все больше. В стране реализуется нацпроект «Демография», поэтому мы должны создавать все условия для того, чтобы наши дети росли в комфортных и безопасных условиях, - подчеркнул депутат.

Фото: Горсовет

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