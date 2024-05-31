В Хурале обсудили «электрическую» реформу

Со второго полугодия жителям Бурятии повысят цены на услуги ЖКХ, в т. ч. на киловатт-час электроэнергии. Электричество будет стоить 3,77 руб./киловатт-час. Это всем привычная ежегодная индексация. Но одновременно будет введен новый принцип оплаты за потребленное электричество. Теперь оплату с потребителя будут взимать по принципу – если не сумел уложиться в установленный государством минимальный объем, то придется раскошелиться дополнительно по повышенному тарифу.Новость несколько взбудоражила людей. Этого можно было бы избежать, если бы, профильное министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия провело разъяснительную кампанию. К сожалению, этого не произошло. Депутаты Народного Хурала решили внести ясность в ситуацию. Ведь одна из первостепенных задач, стоящих перед г. Улан-Удэ, - это перевод части микрорайонов индивидуальной застройки с печного отопления на электроотопление. Но в таком случае любой частный дом начнет потреблять значительно больше электричества. В свете реформы вопрос оплаты «электрических» счетов становится очень актуальным. И это все понимают. Не затормозит ли новинка переход улан-удэнцев на электроотопление?Предстоящую реформу обсудили на рабочем совещании в Народном Хурале. Заседание вел Иннокентий Вахрамеев, председатель комитета Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии. В зале собрались депутаты, а также представители профильного министерства правительства Бурятии, Республиканской службы по тарифам (РСТ) и энергетических компаний.Отныне будут три электротарифа (по трем установленным диапазонам потребления): для месячного потребления до 15300 киловатт-часов (включительно), затем для потребления до 31000 (включительно) и свыше 31000 киловатт-часов. Тарифы, соответственно, будут 3,77 руб./киловатт-час, затем 3,81 и 7,95.Суть в том, что потребители, которые «перешагнули» порог в 15300, будут оплачивать «сверхпороговые» киловатты по повышенной цене. А превысив порог в 31000, по еще более повышенной.О положении вокруг утвержденных дифференцированных тарифов собравшимся доложил Борис Хмелев, руководитель РСТ. Как оказалось, эта практика внедряется по всей стране. Борис Хмелев напомнил о позиции федеральных властей – тарифы на электроэнергию для населения в стране находятся ниже экономически обоснованного уровня в 2 и более раза, а разница компенсируется за счет повышенных платежей бизнеса. Это - перекрестное субсидирование, объем которое быстро растет.«Размер «перекрестки» по электроэнергии по стране за последние годы вырос более, чем в 5 раз. В Бурятии размер перекрестного субсидирования – 2 млрд. рублей. В Иркутской области – около 7 млрд. рублей, самый большой в стране. Перекрестное субсидирование задумывалось, как мера социальной поддержки, однако наибольшую выгоду от этого механизма получают обеспеченные семьи, владеющие крупной недвижимостью. Для борьбы с нецелевым использованием льгот в России инициировано введение механизма дифференцированных тарифов», - описал он политику «федералов».Граждане пользуются низким тарифом для населения, чтобы занимаются предпринимательством. Среди проблемных точек – майнинг криптовалют, гостевые дома. Энергокомпании недополучают средства, необходимые для развития отрасли.Борис Хмелев сообщил, что расчет тарифов для каждого диапазона потребления, сделанный в Бурятии, был проверен ФАС России. Бурятские дифтарифы установлены ниже, чем в среднем по России. А объемы диапазонов, наоборот, чуть выше среднероссийских. Важным вопросом, который подняли депутаты, - в какой диапазон потребления попадут обычные жители Бурятии, перешедшие на электрообогрев своих жилищ?Как пояснил Артем Каширский, замгендиректора «Энергосбыта Бурятии», объема до 15300 киловатт-часов в месяц достаточно для обогрева. «Если смотреть динамику по окончанию 2023 г. и началу 2024 г., то у нас из 408 тыс. потребителей почти все попадают в первый диапазон», - отметил энергетик.Во второй диапазон попадают всего от 64 до 80 потребителей. Свыше 31000 потребляют от 8 до 24 потребителей. «Рождается список тех, которых нужно проверить вместе с коллегами из «Бурятэнерго» на предмет незаконной деятельности, в т. ч. в сфере майнинга», - выступил Артем Каширский.Специалисты, также выступившие на совещании, подчеркнули, что по зоне Иркутской области, Бурятии и Забкрая, прогнозный дефицит энергосистемы составляет 1225 мегаватт. В сентябре утвердят новый баланс – ожидается, что дефицит вырастет до более 2000 мегаватт.«Возьмем одно домовладение в 100-150 квадратных метров. Буквально вчера делали расчет. Среднее потребление составляет 5000 киловатт-часов в месяц. В пик 7500. Мы учли круглосуточную работу электрокотла. Подавляющее число домовладений будет входить в первый диапазон», - подтвердили специалисты.Депутаты Хурала положительно восприняли такую информацию.«Между первым и вторым тарифами разница буквально несколько копеек. Учитывая износ сетей, прошлой зимой было очень много аварий на электрических сетях. Новшество призвано помочь улучшить ситуацию в электроэнергетике», - выступил Иннокентий Вахрамеев.В ходе заседания прозвучало мнение, что дифференциация тарифов не повлияет на размер оплаты за электроэнергию, которую вносят майнеры криптовалют или, допустим, нелегальные гостевые дома, – они останутся в первой ценовой зоне и будут платить по тарифу, как обычные физлица.Энергетикам остро необходимы средства для модернизации электрохозяйства. Депутат Вахрамеев рассказал, как ему жаловались люди, проживающие в частном секторе – в их микрорайоне из-за нехватки мощности трансформатора, идут аварийные отключения. Граждане, к слову, жаловались, что они видят - сосед печь не топит, дым из трубы не идет, но в том, что сосед перешел на электроотопление, тот не признается.Из прозвучавшего на рабочем совещании вытекает, что внедрение дифференцированных тарифов в их нынешнем виде не подорвет начинающийся переход части частного сектора Улан-Удэ на электроотопление. Однако, что будет в будущем никто предсказать не может.Депутат Хурала Олег Бадлуев поднял резонный вопрос – не получится ли так, что вскоре установленные границы диапазонов потребления будут пересмотрены в сторону уменьшения. То есть во вторую и третью категории станут попадать больше потребителей и те начнут возвращаться к печкам и углю.В ходе обсуждения, никто не рискнул дать гарантию, что подобного пересмотра не случится. Было отмечено, что после того, как в стране будет наработан опыт, федеральные власти его проанализируют и сделают выводы. Какими они окажутся и какие решения будут приняты на их основании, неизвестно.Тарифы в сфере ЖКХ – чувствительная для общества тема.На совещании депутаты отметили, что готовящиеся изменения надо было заранее широко, публично обсуждать, рассказывать о них. Но с введением дифференцированных электротарифов получилось так, что про их утверждение даже депутаты Хурала узнали из республиканских СМИ. «Я считаю, что это – недоработка РСТ, ведь возникли вопросы», - прямо заявил Иннокентий Вахрамеев, подытоживая важный разговор.Фото: «Номер один»