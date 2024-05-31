Общество 31.05.2024 в 14:00
В Хурале обсудили «электрическую» реформу
Депутатов интересовало, как она отразится на простых людях
Текст: Петр Санжиев
Со второго полугодия жителям Бурятии повысят цены на услуги ЖКХ, в т. ч. на киловатт-час электроэнергии. Электричество будет стоить 3,77 руб./киловатт-час. Это всем привычная ежегодная индексация. Но одновременно будет введен новый принцип оплаты за потребленное электричество. Теперь оплату с потребителя будут взимать по принципу – если не сумел уложиться в установленный государством минимальный объем, то придется раскошелиться дополнительно по повышенному тарифу.
Бурятии утвердили три тарифа
Новость несколько взбудоражила людей. Этого можно было бы избежать, если бы, профильное министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия провело разъяснительную кампанию. К сожалению, этого не произошло. Депутаты Народного Хурала решили внести ясность в ситуацию. Ведь одна из первостепенных задач, стоящих перед г. Улан-Удэ, - это перевод части микрорайонов индивидуальной застройки с печного отопления на электроотопление. Но в таком случае любой частный дом начнет потреблять значительно больше электричества. В свете реформы вопрос оплаты «электрических» счетов становится очень актуальным. И это все понимают. Не затормозит ли новинка переход улан-удэнцев на электроотопление?
Предстоящую реформу обсудили на рабочем совещании в Народном Хурале. Заседание вел Иннокентий Вахрамеев, председатель комитета Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии. В зале собрались депутаты, а также представители профильного министерства правительства Бурятии, Республиканской службы по тарифам (РСТ) и энергетических компаний.
Отныне будут три электротарифа (по трем установленным диапазонам потребления): для месячного потребления до 15300 киловатт-часов (включительно), затем для потребления до 31000 (включительно) и свыше 31000 киловатт-часов. Тарифы, соответственно, будут 3,77 руб./киловатт-час, затем 3,81 и 7,95.
Суть в том, что потребители, которые «перешагнули» порог в 15300, будут оплачивать «сверхпороговые» киловатты по повышенной цене. А превысив порог в 31000, по еще более повышенной.
Большинство - в первом диапазоне
О положении вокруг утвержденных дифференцированных тарифов собравшимся доложил Борис Хмелев, руководитель РСТ. Как оказалось, эта практика внедряется по всей стране. Борис Хмелев напомнил о позиции федеральных властей – тарифы на электроэнергию для населения в стране находятся ниже экономически обоснованного уровня в 2 и более раза, а разница компенсируется за счет повышенных платежей бизнеса. Это - перекрестное субсидирование, объем которое быстро растет.
«Размер «перекрестки» по электроэнергии по стране за последние годы вырос более, чем в 5 раз. В Бурятии размер перекрестного субсидирования – 2 млрд. рублей. В Иркутской области – около 7 млрд. рублей, самый большой в стране. Перекрестное субсидирование задумывалось, как мера социальной поддержки, однако наибольшую выгоду от этого механизма получают обеспеченные семьи, владеющие крупной недвижимостью. Для борьбы с нецелевым использованием льгот в России инициировано введение механизма дифференцированных тарифов», - описал он политику «федералов».
Граждане пользуются низким тарифом для населения, чтобы занимаются предпринимательством. Среди проблемных точек – майнинг криптовалют, гостевые дома. Энергокомпании недополучают средства, необходимые для развития отрасли.
Борис Хмелев сообщил, что расчет тарифов для каждого диапазона потребления, сделанный в Бурятии, был проверен ФАС России. Бурятские дифтарифы установлены ниже, чем в среднем по России. А объемы диапазонов, наоборот, чуть выше среднероссийских. Важным вопросом, который подняли депутаты, - в какой диапазон потребления попадут обычные жители Бурятии, перешедшие на электрообогрев своих жилищ?
Как пояснил Артем Каширский, замгендиректора «Энергосбыта Бурятии», объема до 15300 киловатт-часов в месяц достаточно для обогрева. «Если смотреть динамику по окончанию 2023 г. и началу 2024 г., то у нас из 408 тыс. потребителей почти все попадают в первый диапазон», - отметил энергетик.
Во второй диапазон попадают всего от 64 до 80 потребителей. Свыше 31000 потребляют от 8 до 24 потребителей. «Рождается список тех, которых нужно проверить вместе с коллегами из «Бурятэнерго» на предмет незаконной деятельности, в т. ч. в сфере майнинга», - выступил Артем Каширский.
Специалисты, также выступившие на совещании, подчеркнули, что по зоне Иркутской области, Бурятии и Забкрая, прогнозный дефицит энергосистемы составляет 1225 мегаватт. В сентябре утвердят новый баланс – ожидается, что дефицит вырастет до более 2000 мегаватт.
«Возьмем одно домовладение в 100-150 квадратных метров. Буквально вчера делали расчет. Среднее потребление составляет 5000 киловатт-часов в месяц. В пик 7500. Мы учли круглосуточную работу электрокотла. Подавляющее число домовладений будет входить в первый диапазон», - подтвердили специалисты.
Депутаты Хурала положительно восприняли такую информацию.
«Между первым и вторым тарифами разница буквально несколько копеек. Учитывая износ сетей, прошлой зимой было очень много аварий на электрических сетях. Новшество призвано помочь улучшить ситуацию в электроэнергетике», - выступил Иннокентий Вахрамеев.
В ходе заседания прозвучало мнение, что дифференциация тарифов не повлияет на размер оплаты за электроэнергию, которую вносят майнеры криптовалют или, допустим, нелегальные гостевые дома, – они останутся в первой ценовой зоне и будут платить по тарифу, как обычные физлица.
Энергетикам остро необходимы средства для модернизации электрохозяйства. Депутат Вахрамеев рассказал, как ему жаловались люди, проживающие в частном секторе – в их микрорайоне из-за нехватки мощности трансформатора, идут аварийные отключения. Граждане, к слову, жаловались, что они видят - сосед печь не топит, дым из трубы не идет, но в том, что сосед перешел на электроотопление, тот не признается.
Больше гласности
Из прозвучавшего на рабочем совещании вытекает, что внедрение дифференцированных тарифов в их нынешнем виде не подорвет начинающийся переход части частного сектора Улан-Удэ на электроотопление. Однако, что будет в будущем никто предсказать не может.
Депутат Хурала Олег Бадлуев поднял резонный вопрос – не получится ли так, что вскоре установленные границы диапазонов потребления будут пересмотрены в сторону уменьшения. То есть во вторую и третью категории станут попадать больше потребителей и те начнут возвращаться к печкам и углю.
В ходе обсуждения, никто не рискнул дать гарантию, что подобного пересмотра не случится. Было отмечено, что после того, как в стране будет наработан опыт, федеральные власти его проанализируют и сделают выводы. Какими они окажутся и какие решения будут приняты на их основании, неизвестно.
Тарифы в сфере ЖКХ – чувствительная для общества тема.
На совещании депутаты отметили, что готовящиеся изменения надо было заранее широко, публично обсуждать, рассказывать о них. Но с введением дифференцированных электротарифов получилось так, что про их утверждение даже депутаты Хурала узнали из республиканских СМИ. «Я считаю, что это – недоработка РСТ, ведь возникли вопросы», - прямо заявил Иннокентий Вахрамеев, подытоживая важный разговор.
Фото: «Номер один»
Бурятии утвердили три тарифа
Новость несколько взбудоражила людей. Этого можно было бы избежать, если бы, профильное министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия провело разъяснительную кампанию. К сожалению, этого не произошло. Депутаты Народного Хурала решили внести ясность в ситуацию. Ведь одна из первостепенных задач, стоящих перед г. Улан-Удэ, - это перевод части микрорайонов индивидуальной застройки с печного отопления на электроотопление. Но в таком случае любой частный дом начнет потреблять значительно больше электричества. В свете реформы вопрос оплаты «электрических» счетов становится очень актуальным. И это все понимают. Не затормозит ли новинка переход улан-удэнцев на электроотопление?
Предстоящую реформу обсудили на рабочем совещании в Народном Хурале. Заседание вел Иннокентий Вахрамеев, председатель комитета Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии. В зале собрались депутаты, а также представители профильного министерства правительства Бурятии, Республиканской службы по тарифам (РСТ) и энергетических компаний.
Отныне будут три электротарифа (по трем установленным диапазонам потребления): для месячного потребления до 15300 киловатт-часов (включительно), затем для потребления до 31000 (включительно) и свыше 31000 киловатт-часов. Тарифы, соответственно, будут 3,77 руб./киловатт-час, затем 3,81 и 7,95.
Суть в том, что потребители, которые «перешагнули» порог в 15300, будут оплачивать «сверхпороговые» киловатты по повышенной цене. А превысив порог в 31000, по еще более повышенной.
Большинство - в первом диапазоне
О положении вокруг утвержденных дифференцированных тарифов собравшимся доложил Борис Хмелев, руководитель РСТ. Как оказалось, эта практика внедряется по всей стране. Борис Хмелев напомнил о позиции федеральных властей – тарифы на электроэнергию для населения в стране находятся ниже экономически обоснованного уровня в 2 и более раза, а разница компенсируется за счет повышенных платежей бизнеса. Это - перекрестное субсидирование, объем которое быстро растет.
«Размер «перекрестки» по электроэнергии по стране за последние годы вырос более, чем в 5 раз. В Бурятии размер перекрестного субсидирования – 2 млрд. рублей. В Иркутской области – около 7 млрд. рублей, самый большой в стране. Перекрестное субсидирование задумывалось, как мера социальной поддержки, однако наибольшую выгоду от этого механизма получают обеспеченные семьи, владеющие крупной недвижимостью. Для борьбы с нецелевым использованием льгот в России инициировано введение механизма дифференцированных тарифов», - описал он политику «федералов».
Граждане пользуются низким тарифом для населения, чтобы занимаются предпринимательством. Среди проблемных точек – майнинг криптовалют, гостевые дома. Энергокомпании недополучают средства, необходимые для развития отрасли.
Борис Хмелев сообщил, что расчет тарифов для каждого диапазона потребления, сделанный в Бурятии, был проверен ФАС России. Бурятские дифтарифы установлены ниже, чем в среднем по России. А объемы диапазонов, наоборот, чуть выше среднероссийских. Важным вопросом, который подняли депутаты, - в какой диапазон потребления попадут обычные жители Бурятии, перешедшие на электрообогрев своих жилищ?
Как пояснил Артем Каширский, замгендиректора «Энергосбыта Бурятии», объема до 15300 киловатт-часов в месяц достаточно для обогрева. «Если смотреть динамику по окончанию 2023 г. и началу 2024 г., то у нас из 408 тыс. потребителей почти все попадают в первый диапазон», - отметил энергетик.
Во второй диапазон попадают всего от 64 до 80 потребителей. Свыше 31000 потребляют от 8 до 24 потребителей. «Рождается список тех, которых нужно проверить вместе с коллегами из «Бурятэнерго» на предмет незаконной деятельности, в т. ч. в сфере майнинга», - выступил Артем Каширский.
Специалисты, также выступившие на совещании, подчеркнули, что по зоне Иркутской области, Бурятии и Забкрая, прогнозный дефицит энергосистемы составляет 1225 мегаватт. В сентябре утвердят новый баланс – ожидается, что дефицит вырастет до более 2000 мегаватт.
«Возьмем одно домовладение в 100-150 квадратных метров. Буквально вчера делали расчет. Среднее потребление составляет 5000 киловатт-часов в месяц. В пик 7500. Мы учли круглосуточную работу электрокотла. Подавляющее число домовладений будет входить в первый диапазон», - подтвердили специалисты.
Депутаты Хурала положительно восприняли такую информацию.
«Между первым и вторым тарифами разница буквально несколько копеек. Учитывая износ сетей, прошлой зимой было очень много аварий на электрических сетях. Новшество призвано помочь улучшить ситуацию в электроэнергетике», - выступил Иннокентий Вахрамеев.
В ходе заседания прозвучало мнение, что дифференциация тарифов не повлияет на размер оплаты за электроэнергию, которую вносят майнеры криптовалют или, допустим, нелегальные гостевые дома, – они останутся в первой ценовой зоне и будут платить по тарифу, как обычные физлица.
Энергетикам остро необходимы средства для модернизации электрохозяйства. Депутат Вахрамеев рассказал, как ему жаловались люди, проживающие в частном секторе – в их микрорайоне из-за нехватки мощности трансформатора, идут аварийные отключения. Граждане, к слову, жаловались, что они видят - сосед печь не топит, дым из трубы не идет, но в том, что сосед перешел на электроотопление, тот не признается.
Больше гласности
Из прозвучавшего на рабочем совещании вытекает, что внедрение дифференцированных тарифов в их нынешнем виде не подорвет начинающийся переход части частного сектора Улан-Удэ на электроотопление. Однако, что будет в будущем никто предсказать не может.
Депутат Хурала Олег Бадлуев поднял резонный вопрос – не получится ли так, что вскоре установленные границы диапазонов потребления будут пересмотрены в сторону уменьшения. То есть во вторую и третью категории станут попадать больше потребителей и те начнут возвращаться к печкам и углю.
В ходе обсуждения, никто не рискнул дать гарантию, что подобного пересмотра не случится. Было отмечено, что после того, как в стране будет наработан опыт, федеральные власти его проанализируют и сделают выводы. Какими они окажутся и какие решения будут приняты на их основании, неизвестно.
Тарифы в сфере ЖКХ – чувствительная для общества тема.
На совещании депутаты отметили, что готовящиеся изменения надо было заранее широко, публично обсуждать, рассказывать о них. Но с введением дифференцированных электротарифов получилось так, что про их утверждение даже депутаты Хурала узнали из республиканских СМИ. «Я считаю, что это – недоработка РСТ, ведь возникли вопросы», - прямо заявил Иннокентий Вахрамеев, подытоживая важный разговор.
Фото: «Номер один»
Тегихурал электроэнергия