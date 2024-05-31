Общество 31.05.2024 в 15:44

Житель Бурятии соврал в суде ради друга

За это он тоже оказался на скамье подсудимых
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Житель Бурятии соврал в суде ради друга

Давая ложные показания по обстоятельству совершения ДТП в пользу подсудимого, житель Бурятии явно не подумал о последствиях. Он и не предполагал, что вскоре самому придется отвечать перед законом.

В итоге, районным судом республики мужчина был признан виновным в даче суду ложных показаний при рассмотрении уголовного дела в отношении своего знакомого.

- Из его показаний следовало, что фактически ДТП произошло по вине потерпевшего, который выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение транспортных средств. В результате того происшествия погиб один человек, - прокомментировали в Верховном суде республики.

Между тем, его показания были опровергнуты совокупностью доказательств и судом оценены критически, как данные из дружеских отношений с подсудимым. За дачу ложных показаний мужчине был вынесен обвинительный приговор.

Фото: loon.site

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