В Улан-Удэ на Верхней Березовке высадили более 600 деревьев

На Верхней Березовке в г. Улан-Удэ высадили более 600 деревьев. Продолжается весенняя кампания по озеленению улиц и общественных пространств по муниципальной программе «Зеленый город», инициированной в 2019 году мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым.



Сотрудники МБУ «Городское лесничество» посадили 630 деревьев, из них рябинник - 550, рябин - 30, берез - 30, ель - 20 штук саженцев. Посадки провели на Верхней Березовке по улице Николая Петрова. Ухаживать за саженцами будут специалисты МБУ «Городское лесничество».



Также в рамках муниципальной программы «Зеленый город» этой весной запланирована посадка цветов на площади более 8 тысяч м2 и устройство газонов на площади 10 тысяч м2.





Фото: администрация г. Улан-Удэ