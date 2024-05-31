Общество 31.05.2024 в 15:54
В Улан-Удэ на Верхней Березовке высадили более 600 деревьев
Были посажены рябины, березы и ели
На Верхней Березовке в г. Улан-Удэ высадили более 600 деревьев. Продолжается весенняя кампания по озеленению улиц и общественных пространств по муниципальной программе «Зеленый город», инициированной в 2019 году мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым.
Сотрудники МБУ «Городское лесничество» посадили 630 деревьев, из них рябинник - 550, рябин - 30, берез - 30, ель - 20 штук саженцев. Посадки провели на Верхней Березовке по улице Николая Петрова. Ухаживать за саженцами будут специалисты МБУ «Городское лесничество».
Также в рамках муниципальной программы «Зеленый город» этой весной запланирована посадка цветов на площади более 8 тысяч м2 и устройство газонов на площади 10 тысяч м2.