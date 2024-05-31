В столице Бурятии уберут все бесхозные рекламные конструкции

На совещании у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова обсудили вопрос демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций, включая вывески, которые имеют неудовлетворительный вид.

- Необходимо разработать такой механизм, чтобы не было бесхозных конструкций в городе. И рассмотреть возложение обязанности по демонтажу таких конструкций на собственников помещений, которые дали разрешение на размещение конструкций, - поручил Игорь Шутенков.

По заданию мэра комитет по архитектуре и градостроительству провел анализ выданных с 2018 года разрешений на размещение рекламных конструкций в городе и сформировал соответствующий реестр.

Также проведена ревизия выданных организациям документов о согласовании размещения вывесок на фасадах зданий. По итогам выявлены 17 бесхозных рекламных конструкций, которые будут демонтированы в ближайшее время.

Общая площадь демонтируемой поверхности составит 144 квадратных метра. Все работы будут завершены до 10 октября.

Фото: мэрия города