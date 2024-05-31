В Улан-Удэ электросамокатчиков ждут драконовские штрафы

Компания Whoosh - один из операторов электросамокатов в Улан-Удэ - вводит новые штрафы и повышает размер уже существующих. Они ждут тех, кто нарушает введенные компанией правила при езде на электросамокатах.- Мы повысили штрафы, которые уже были, и ввели несколько новых санкций. Нарушителей у нас не так много — менее 1% от всех пользователей, но с теми, с кем не работает обучение, решили быть жестче. Начнем штрафовать за факты выявления пьяного вождения, станем жестче относиться к передаче аккаунтов детям, неспешиванию на переходе и поездкам вдвоем, неаккуратной парковке, - сообщил операционный управляющий в Улан-Удэ компании «Вуш» Дмитрий Александров.Максимальный штраф за нарушение правил безопасных поездок будет достигать 100 тысяч рублей. В частности, это касается инцидентов по вине пользователя, повлекших причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц — от 30 до 100 тысяч, а также езде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 100 тысяч рублей. В обоих случаях предусмотрена и блокировка аккаунта.За неспешивание на пешеходном переходе штраф составит 1000 рублей. При передаче аккаунта детям до 18 лет сумма штрафа составит 10 тысяч рублей, а аккаунт будет заблокирован. При езде вдвоем штраф будет 5 тысяч рублей, а нарушение правил парковки обойдется в 500 рублей.Как отмечают в компании, рассматривается вариант перенаправления сумм штрафов на развитие инфраструктуры и образовательные проекты. Аналогичные санкции вводят все кикшеринги в России.Фото: «Номер один»