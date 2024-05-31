В Улан-Удэ на месяц перекроют центр города

В Улан-Удэ с 4 по 30 июня перекроют центр. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения по улице Свободы закроют дорогу на участке от улицы Куйбышева до улицы Банзарова.

- В связи с этим изменится схема движения автобусных маршрутов №№ 3 и 3А. Объезд закрытого для движения участка по ул. Свободы будет проходить через улицы Свободы – Кирова – Шмидта – Банзарова – и далее по утвержденным схемам. В обратном направлении – без изменений, - сообщили в Комитете по транспорту.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги.

Фото: Комитете по транспорту Улан-Удэ