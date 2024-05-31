Общество 31.05.2024 в 16:53

В Боргойском заказнике пересчитывают дроф

Эта редкая птица находится под угрозой исчезновения
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Текст: Андрей Константинов
В Боргойском заказнике пересчитывают дроф
В Бурятии продолжаются научные исследования дрофы. Они проходят в рамках проекта, поддержанного фондом «Озеро Байкал». В полевых выездах студенты-биологи Бурятского госуниверситета во главе с профессором, доктором биологических наук Эрдэни Елаевым и инспекторы «Бурприроды» проведут учет численности дрофы в весенне-летний период.

Напомним, дрофа в Боргойском заказнике вернулась на места гнездования в апреле. Несмотря на то, что птицы очень боятся человека и не подпускают его близко, её все-таки встречают на ровных и слабохолмистых местах степи с достаточной растительностью.

Как рассказали в «Бурприроде, всего специалисты насчитали в заказнике 27 дроф. 10 апреля у озера Каменный ключ они наблюдали 8 взлетающих дроф, которые сразу же скрылись из вида. 18 апреля в урочище Урта-Булаг были встречены 4 дрофы, которые при обнаружении также взлетели и скрылись. 23 апреля 4 особи были встречены у реки Боргой между озерами Верхнее Белое и Нижнее Белое. Учитывая опросы местных жителей, были выявлены встречи еще не менее чем с 12 особями.

Как отмечают в ведомстве, в этом году птиц стало намного меньше, чем в прошлые годы. Специалисты связывают это с уменьшением кормовой базы (нет пшеницы на полях у заказника) и с опасностью, исходящих от естественных врагов дроф - хищных птиц, лисиц и волков.

Напомним, дрофа находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу. Численность дрофы резко сократилась в 1950-1960 годы и в целом продолжает сокращаться до настоящего времени. Современная мировая численность восточного подвида дрофы составляет всего 2000 особей.

«Результатом научных исследований станет учет численности дрофы в Боргойском заказнике и издание брошюры о дрофе с рекомендациями по сохранению вида в природе», - сообщили в «Бурприроде».

Фото: предоставлено «Бурприродой»
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