Общество 31.05.2024 в 17:00

Для учащихся Улан-Удэ начали работать пришкольные площадки и лагеря

А в некоторых школах открылись пришкольные лагеря отдыха
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для учащихся Улан-Удэ начали работать пришкольные площадки и лагеря

В Улан-Удэ для школьников стартовал летний оздоровительный сезон. В общеобразовательных учреждениях города начали работать пришкольные лагеря.

В этом году летние площадки запускаются в 47 школах города, в которых отдохнут свыше 6 тысяч детей. На днях открылся пришкольный лагерь «Радуга», расположенный на базе школы №25. 

- В лагере при школе №25 отдохнут сто школьников, в том числе дети из семей участников СВО и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смена продлится с 29 мая по 22 июня. Я поздравляю вас со стартом летнего оздоровительного сезона, который начался в школах города, организующих работу 46 лагерей с дневным пребыванием и 17 лагерей труда и отдыха. Главная наша задача, чтобы лето принесло школьникам укрепление здоровья, прошло полезно и безопасно,- отметил Станислав Шобогоров, начальник отдела дополнительного образования и социализации детей комитета по образованию

Оздоровительный сезон для лагерей загородных и дневного пребывания продлится 21 день, а в лагерях труда и отдыха - 18 дней.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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