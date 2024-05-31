Общество 31.05.2024 в 17:02

В Бурятии могут исчезнуть вейпы

Законопроект об их полном запрете внесен в Госдуму
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии могут исчезнуть вейпы
Сегодня в Госдуму внесли законопроект о полном запрете вейпов. Его подписали депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди».

Как сообщает «Российская газета» авторы инициативы отмечают, что ежегодно в России на фоне снижения числа курильщиков традиционных сигарет увеличивается число любителей вейпов (электронных систем доставки никотина, нагревающих жидкость и превращающих их в пар).

«По экспертной оценке, около 4 миллионов человек в нашей стране используют электронные сигареты. При этом число подростков, которые курят вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет. По данным Минфина России, на 1 января 2023 года поступления акцизов на указанные товары составили 6,4 миллиарда рублей», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вейпинг (процесс курения электронной сигареты и испарителей) пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей, считают депутаты. Врачи даже выделяют особое заболевание - вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость. В Бурятии в поддержку законопроекта выступили многие общественники.

- Сигареты, вейпы, алкоголь и другие стимуляторы наносят колоссальный вред нации. И если что-то из длинного списка ядовитых для организма веществ удастся запретить к реализации, это будет нашим общим успехом, - заявил улан-удэнский политик Игорь Бобков.

Фото: pixabay.com

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