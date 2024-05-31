Маленьким пациентам тубдиспансеров в Бурятии подарили подарки

В пресс-службе Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера им. Г.Д. Дугаровой рассказали о подарках, которые получили их пациенты. В преддверии Дня защиты детей у малышей появились телевизоры, музыкальный центр, принтеры, батут и многое другое.

- Для наших маленьких пациентов, мы всегда организуем много активностей и готовим самые необыкновенные сюрпризы, но в этом году у нас особенно яркий праздник. Благодаря нашим спонсорам и лично Уполномоченному по правам ребенка в республике Наталье Ганькиной, в каждое детское подразделение приобретены большие подарки. Дети и персонал детского стационарного отделения радуются огромному телевизору в игровой комнате. В Ильинском детском противотуберкулезном санатории в палатах появились два новеньких телевизора, а в игровой комнате детского отделения Аршанского санатория установлен музыкальный центр и батут для активных игр на площадке, - прокомментировали в ведомстве.

В других районных отделениях также появились модульный уголок, цветной принтер, столики для творчества, мольберт, раскраски и многое другое, добавили в тубдиспансере.

Фото: РКПД им. Г. Дугаровой